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自由開講》北約峰會聚焦中共威脅：全面應對新邪惡軸心

2024/07/11 20:15

◎ 危妮郝

加強國防準備

在華盛頓DC舉行的北約峰會上，美國總統拜登強調了中共及其盟友對全球安全構成的威脅，呼籲各國加強國防建設。拜登在峰會第一場工作會議上指出，中共正在協助俄羅斯製造更多武器，這對北約構成嚴峻挑戰。

北約峰會中發表聯合宣言，直指中國稱做是俄羅斯入侵烏克蘭的「關鍵推動者」，是北約首度就援俄一事向中國發出「直接警告」。（美聯社）

「他們（俄羅斯）正在大幅增加武器、彈藥和車輛的生產，而且是在中國（共）、北韓和伊朗的幫助下進行的。我們不能允許北約落後。」拜登表示。此番言論表明，美國政府對中共支持俄羅斯的行為深感憂慮，並強調了加強北約集體防禦的重要性。

投資未來實力

拜登進一步指出，北約將持續投資未來的實力，以確保能隨時應對任何威脅。「我們正在投資未來的實力，以確保北約能隨時應對我們將面臨的任何威脅。」這番話凸顯了北約對於未來安全挑戰的高度警惕，並表達了對中共、俄羅斯等國家可能帶來的威脅的重視。

拜登在峰會第一場工作會議上指出，中共正在協助俄羅斯製造更多武器，這對北約構成嚴峻挑戰。（美聯社） 

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格也在會議中表示，北約將加強在印太地區的夥伴關係，以應對俄羅斯、中共、伊朗和北韓日益加深的聯合。這一舉措顯示出北約對全球安全局勢的重視，特別是對印太地區安全的重要關注。

嚴厲譴責中共支持俄羅斯

根據外媒看到的聯合公報草案，北約峰會針對中共支持俄羅斯戰爭機器的行為進行了嚴厲譴責。公報草案詳細介紹了中共向俄羅斯提供武器部件、設備和其他軍民兩用材料的情況，這些支持被視為俄羅斯能夠持續其對烏克蘭侵略的關鍵因素。

知情人士透露，美國曾向北約盟國詳細說明中俄迅速發展的國防關係，旨在加強盟友對中共支持俄羅斯的共同擔憂。這種公開且直接的譴責，反映了美國及其盟友對中共行為的高度不滿和警惕，顯示出西方國家對中共支持俄羅斯的行動越來越無法容忍。

除了對中共支持俄羅斯發出警告外，美國政府在峰會期間還宣布了新措施，旨在打擊中共通過繞道墨西哥向美國出口產品，以規避美國鋼鋁關稅。根據最新規定，只要沒有在北美熔化和澆鑄的鋼材，就算從墨西哥轉運，也要開始徵收25%的關稅。

美國官員表示，此舉旨在將中國生產的廉價金屬拒之門外，以保護美國工人免受不公平貿易做法的傷害。這一措施表明，美國對中共的不公平貿易行為採取了更加嚴厲的態度，並加強了對國內工人的保護。

國際社會應對中共挑戰的決心

北約此次峰會反映了國際社會對中共威脅的高度關注。從政治角度看，中共對俄羅斯的支持不僅僅是經濟和技術上的援助，更是對國際秩序的挑戰。中共在烏克蘭戰爭中的角色，使其成為西方國家防範的重點。

美國國務卿布林肯在訪華期間，直接指出中共的支持對俄羅斯持續侵略的關鍵作用。這種公開且直接的譴責，反映了美國及其盟友對中共行為的高度不滿和警惕。布林肯的發言表明，西方國家對中共支持俄羅斯的耐心正在逐漸消耗殆盡，這對中共來說無疑是個嚴重的警告。

北約峰會聯合公報最終版本的具體措施仍可能發生變動，但這次峰會無疑顯示出西方國家對中共威脅的嚴肅應對態度。未來，中共如何回應這些指控，以及西方國家如何進一步協調對中共的政策，將成為國際政治的重要觀察點。國際社會需要保持高度警惕和團結，才能有效應對中共帶來的挑戰，維護全球的和平與穩定。
（作者為學生）


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