自由開講》「以大帶小」 拉動企業數位綠色雙轉型

◎廖明輝



賴清德總統提出的「國家希望工程」在科技政策上，主要以「創新經濟、智慧國家」和「淨零轉型、永續台灣」為雙主軸，規劃台灣未來產業發展的方向。其中，關於「打造台灣成為智慧科技島」、「建構以人為本的智慧新社會」、「數位與綠色的產業雙軸轉型」等策略，由於台灣推動精實已有數十年，應該運用精實為基礎並持續精進，以永續為戰略願景，數位為戰術工具，讓精實與數位融合成為「因」，然後，因上努力自然會有永續的善果。

賴清德總統提出的「國家希望工程」在科技政策上，主要以「創新經濟、智慧國家」和「淨零轉型、永續台灣」為雙主軸，規劃台灣未來產業發展的方向。（資料照）



然而，政府若過度聚焦半導體與AI等高科技產業時，往往忽視中小企業的重要性。中小企業約占台灣企業總數的百分之九十八並提供約八成的就業機會，忽視中小企業將導致經濟結構的不平衡，影響國家經濟和社會的穩定與繁榮。過度傾向於高科技產業也會導致「大者恆大」的趨勢，台灣產業須維持多樣性，避免產業過度集中於少數大廠及單一領域的風險。

過度傾向於高科技產業恐會導致「大者恆大」

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因此，透過「以大帶小」，大企業可以帶動中小企業進行數位和綠色轉型。首先，大企業透過技術移轉和資源共享，幫助中小企業進行數位轉型。建立數位化共享平台，提供即時數據分析和AI技術，透過數位價值鏈需求拉動避免長鞭效應，提供數位化轉型的集合訓練，提升員工數位化技能。其次，大企業可以透過綠色設計與綠色供應鏈，拉動協力的中小企業進行綠色轉型。此外，大企業也可以運用市場影響力和資源，幫助中小企業開拓國內外市場，提升市場占有率和競爭力，共同創造前進之路。

大企業可以帶動中小企業進行數位和綠色轉型

當企業將精實、數位和永續三者結合起來時，就可以創造出高效且具韌性的營運模式，既能滿足市場需求、提升企業競爭力、並確保資源的永續使用，實現經濟效益、社會效益和環境效益的多重平衡。

在《明茲柏格給主管的睡前故事》書中即指出，人們只注意到正在改變的事物，但大部分事物其實都沒變，應該試著注意所有沒有改變的事物，否則會是一場混亂。政府除了關注即將成立的「經濟發展委員會」，也不可忽視現有「經濟部」的功能以免捨本逐末。例如，經濟部產業發展署已經積極推動「以大帶小」策略，建構跨境中小企業供應鏈，提升生產效率和彈性，促進全球競爭力，就是很務實的做法，也深獲中小企業的肯定。行政院須避免把有限資源再分散到其他未經驗證的新構想，疊床架屋反而可能會讓政府的運作陷入混亂，值得政府深思。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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