自由開講》核電不是台灣的氣候解方

◎楊順美

最近中研院李遠哲前院長透過媒體表示，因為覺得人類滅絕比核災嚴重，因此他贊同台灣核電延役，而且要蓋新電廠。但是任何政策都有因地制宜的問題，因應氣候變遷的政策亦然！

台灣所有的核安標準幾乎都是比照美國的相關法規，核電廠址選定標準也跟美國一樣：距廠址8公里內不能有長度超過3百公尺之活動斷層。過去四座核電廠興建之始，地質研究不若今日精進，2014年之後的地質調查才發現，核一、核二廠址竟然距活動斷層只有5到7公里！恆春斷層41公里，更直接從核三廠穿過。現有三座核電廠可說是天天吊著心，終於走到除役階段；因此延役現有核電廠，無異於自掘墳墓。

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另外，使用過的核燃料棒（高階核廢料）台灣也跟美國一樣，無法可解，無處可去。甚至現有核一、核二燃料池中的核廢料密度，比出事的福島電廠高出4-5倍。一旦發生意外，將比福島核災更驚人。

李前院長擔心台灣到2030年的減碳成效，所以想借助核電。但是現有三座核電廠到2030年底，真能減多少碳呢？

核一廠已進入實質除役狀態，且已拆除核安關鍵設備，包含氣渦輪發電機、連外鐵塔、輸電線路等發電必需設備，發電重要設備也已近10年未維護；核二廠兩部機組實質無法繼續運轉，燃料池已放滿用過的燃料棒，乾貯設施尚未興建，以致現有反應爐內的用過核燃料棒無法移出更換新燃料。

雖然核一的乾式儲存解封了，但要完善相關水土保持設施，然後熱測試，才能取出核廢料空出反應爐空間，還要完備並維護相關已經拆除的設備；核二得開始興建室外、室內乾式儲存槽，這兩座電廠，如果能在2030年開始延役使用，都算快的了。

所以其實延役打的主意是核三廠直接延役。核三廠1號機今年七月27日執照屆滿，2號機明年5月17日屆滿。但是期滿不停機直接延役，可以嗎？

以美國核電廠延役為例，電力公司須依法規，在證照期滿五年前，要針對電廠廠房結構、反應爐、安全系統、輔助系統、發電系統等重要設備，執行整體性老化評估和老化管理，並進行設備檢測及必要的設備更新，證實在延長運轉期間，廠房結構、系統、設備仍能維持其設計功能，機組可安全運轉。五年期限的規定，是因為除了要書面安全審查還有現場視察。



台灣行政主管機關、國會、全民，願意不顧安全，孤注一擲讓核三廠用了40年的機器，不停機重新檢查、更換設備而直接延役嗎？

台電曾經在2014年4月8日的新聞稿中提過，核三廠若要延役，要更動蒸汽產生器，提高未來營運效率，要花約150億。10年前覺得核三廠得更換機器才能延役，10年後就不用了嗎？台電20年前就多次派員國外考察有關蒸汽產生器維修與更新的技術，考察報告都說，蒸汽產生器組裝所需時間約3~5年（從收到鍛件日開始起算）。但以國際供需狀況評估，以5年時間估計較符合現況。因此即使現在下單，得標廠商開始生產組裝，再運送到台灣安裝測試，能在2030年底前完工，啟用，可算是神級效率了！

至於蓋新的核電廠呢？童子賢先生還主張核電佔比要到30%。如果以現在核三廠兩個反應爐佔總發電5%，要達到30%的發電佔比，至少要多5倍的核三廠，亦即要五座新的核電廠（總計10個反應爐）。要不要做個民調，看看有哪些縣市願意讓這些新的核電廠蓋在自己的縣市裡？另外，全球現有58座興建中的核電廠，都至少興建超過6年了。台灣就算現在立即興建新核電廠，到2030年能有幾座完工？更不要提小核電（SMR），根據國際學術機構或能源顧問公司的評估，如果真能行，也是2030-2040之後的事了。

寄望核電來解2030甚至2050的減碳困境，就台灣實況而言，夢幻且危險。因應氣候變遷緊迫性，台灣踏實的做法應該是把現有能做的，做到最好，而不是妥協！用電佔比超過55%的工業用電，難道沒有減少的空間？用電大戶又加入RE100（承諾百分百使用再生能源）的企業，就沒有自己發綠電的責任感嗎？再生能源發展政策與在地現場發生的環境爭議，主其事者真正了解實況而有效處理了嗎？真的用心去解決所有的行政障礙了嗎？

寄望核電來解2030甚至2050的減碳困境，就台灣實況而言，夢幻且危險。（資料照）

因應氣候變遷不是只有能源政策，自然環境已經改變，是我們必須面對的現實，減少碳排的政策與適應環境的措施必須同時並進。以核電當氣候解方，等同拿安非他命減肥，不足取！

（作者為媽媽氣候行動聯盟秘書長）

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