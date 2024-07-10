自由開講》紐西蘭辦理台灣原住民文化特展：促進跨國文化交流的橋梁

◎李玟靖

紐西蘭博物館近期首次舉辦台灣原住民族文化特展，是一項具有深遠意義的文化交流活動，展示台灣原住民族的多樣性和豐富的文化遺產，涵蓋藝術、工藝、歷史及生活方式等多個方面，台灣原住民族擁有獨特的文化傳統和生活習慣，通過這次展覽，紐西蘭的觀眾得以深入理解這些獨特的文化，並認識到台灣的多元文化背景，不僅能增進兩國民眾之間的理解和友誼，也為兩國未來的文化交流奠定堅實的基礎。

台、紐展開近年最大規模原住民文化交流，4名台灣原住民藝術家應邀到紐西蘭駐村後，新創作於紐西蘭「戈維特-布魯斯特美術館」（Govett-Brewster ArtGallery）展出，圖為已逝阿美族藝術家拉飛．邵馬（Lafin Sawmah）作品。（中央社／Govett-Brewster Art Gallery提供）

體現共同生命價值

台灣駐紐代表在開幕式上指出，這次特展不只展示台灣的文化瑰寶，更體現台紐兩國之間的共同生命價值，原住民的文化和生活方式以及對自然的尊重和對生命的熱愛，這些價值觀在全球顯得珍貴，紐西蘭的毛利文化與台灣的原住民族文化有許多相似之處，兩者都強調與自然和諧共處，珍視傳統知識和手工藝技能，這次展覽讓兩國人民有機會分享和交流這些共同的價值觀，進一步增強雙方的文化認同感和連結。

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展覽的教育意義

通過展示原住民族的歷史和文化，紐西蘭的觀眾可以更全面地瞭解台灣的歷史背景和文化多樣性，特展中的文物和藝術品展示原住民族的智慧和創造力，使觀眾對這些文化遺產有更深刻的認識，此外，展覽還安排講座和工作坊，讓觀眾能夠親身體驗原住民族的工藝和傳統活動，這對於提高大眾的文化素養和理解能力具有重要意義。

圖為魯凱族藝術家安聖惠（峨冷‧魯魯安）於紐西蘭「戈維特-布魯斯特美術館」（Govett-Brewster Art Gallery）展出作品。（中央社／駐紐西蘭辦事處提供）

促進雙邊關係發展

此次特展也是深化台紐關係的重要舉措，文化交流是國際關係中的重要組成部分，能夠增進兩國之間的理解和信任，為政治和經濟合作創造良好的未來，透過這次展覽，顯現台灣豐富的文化遺產和多元的社會面貌，紐西蘭則展現其對多元文化的包容和尊重，這樣的交流有助於雙方在未來的合作中更加順利和愉快，為兩國的長遠發展奠定堅實的基礎。

結語

台灣原住民文化特展在紐西蘭博物館的舉辦，是一項極具意義的文化交流活動，不僅促進台紐兩國友誼，體現共同的生命價值，還具有重要的教育意義，對於雙邊關係的發展具有深遠的影響，期待未來能有更多類似的文化交流活動，讓世界各地的人們能欣賞不同文化的美感。

（藝文工作者）

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