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自由開講》施壓無效！卡加利牛仔節台灣旗幟與自由精神

2024/07/09 12:07

◎張亞柔

每年7月在加拿大舉辦的「卡加利牛仔節」於6日盛大展開，北一女樂儀旗隊受邀參加遊行演出，據悉，中國領事館曾要求主辦方，不要讓北一女樂儀旗隊舉台灣國旗進場，加拿大表示「卡加利牛仔節」是慶祝老西部傳統的活動，同時反映城市現代化且具多元文化的一面，與政治無關，拒絕中國要求。

北一女樂儀旗隊在溫哥華精湛演出，成為最好的親善大使，彰顯台灣軟實力。（中央社）

長久以來，中共處心積慮打壓台灣國際地位，連北一女學生受邀表演，中共也對加拿大主辦方施壓，要求不讓學生舉國旗進場，所幸，加拿大是民主國家，深知在民主國家中，人民的言論自由及表達自由不能隨意被剝奪。

對此，國際社會普遍譴責中共施壓加拿大主辦方的行為，認為中共此舉不僅侵犯文化表達的權利，也破壞活動本質，此次，主辦方堅持活動的非政治性質並拒絕中方要求的做法，在國際上獲得廣泛的支持和讚揚。

中國不放棄任何一個打壓我國的機會，試圖將我國參加「卡加利牛仔節」活動政治化，以破壞台灣國際形象。

此事件凸顯台灣在國際舞台上的文化和精神特色，也看出全球對台灣的支持與認同，並顯示國際社會對中共政治打壓的反對立場。

（作者為自由業

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