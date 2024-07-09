自由開講》談憲法法庭與民主鞏固

◎陳逸南

近日，憲法訴訟法的提案修正，成為國民黨立委意圖「毀憲亂政」的題材。有人認為此舉將有使憲法法庭的運行「癱瘓」之可能性，使台灣民主倒退。幸好此項「憲法訴訟法」提案修正，被退回程序委員會，翁曉玲立委是否有後續動作，尚待觀察。

查「憲法訴訟法」新制2022年1月4日正式實行，十五位大法官組成憲法法庭取代「大法官會議」，審理程序全面法庭化，除審查是否違憲，還可審查確定裁判是否違憲；司法院院長許宗力2022年1月4日在司法院表示，新制賦予大法官法源依據，有權審理「違憲判決」，未來不再無奈「含淚駁回」，由此可見「憲法法庭」的正常運作，有助於民主憲政的發展。

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圖為憲法法庭示意圖，人物與本文無關。（資料照）

另查現代國家憲法監督制度包括三類，（一）最高國家權利機關監督制，例如1799年與1852年的法國憲法制定的元老院。（二）司法機關監督制，列如英國、美國以普通法院進行司法審查的制度，他們沒有設立憲法法院。（三）特設機關監督制，係指有特設機關根據特定程序審查法律，法規及行政命令等規範性文件的合憲性，並有權撤銷違憲的法律，法規及行政命令等規範性文件等監督制度。這類制度主要實行於大陸法系國家，並以德國為傑出代表。（參閱2013年5月出版《德國法研究導論》（范劍虹、李翀著）第248、393頁）

我們發現，過去的大法官會議解釋，以及目前的憲法法庭，如同前述「特設機關監督制」，不過德國聯邦憲法法院的管轄權寬廣，可獨立決定其預算（《聯邦預算法》第28條），16位法官的產生方式，有其特殊性。而反觀我國憲法法庭的預算及大法官人事同意權受制於立法院，容易受到立法院多數黨的操縱，如近日「憲法訴訟法」的提案修正即為一例。我們期盼憲法法庭的運行正常，發揮憲法正義，讓民主更加鞏固。

（作者為仲裁人）

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