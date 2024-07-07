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自由開講》「開徵酒捐」救健保? 淺談涵蓋範圍檢討與政策調整

2024/07/07 19:10

◎陳擷安

近年來，癌症新藥基金的財源問題成為政府及社會各界熱議的焦點。為了解決健保財源困境，健保署長石崇良提出「開徵酒捐」的建議，此舉不僅在支援癌症新藥基金，更期望增加健保收入。這一提議引發了各界的不同反應，並揭示了健保制度面臨的根本問題：涵蓋範圍的檢討與調整。

健保署長石崇良提出「開徵酒捐」的建議，此舉不僅在支援癌症新藥基金，更期望增加健保收入。（資料照）

石崇良指出，癌症新藥基金設立需要新財源，而「開徵酒捐」或許是一個有效的解決方案，但更重要的關鍵或許在於檢討健保涵蓋範圍。當前，健保財源不足導致新藥納入給付緩慢甚至受阻，這已成為健保制度的重大挑戰。癌症新藥基金作為特種收入基金，設立時必須有穩定的財源，但現行方案尚未能完全解決此問題。石崇良的提議雖具創新性，但在實際操作層面，仍需考量多方面因素，如課徵方式、費用使用及社會反應等。

健保制度自設立以來，為台灣民眾提供了廣泛的醫療保障，提升了國民的健康水平。然而，隨著醫療需求的增加及新技術的引入，健保財源逐漸捉襟見肘。健保涵蓋範圍的廣泛性，雖然保障了更多人能夠獲得醫療服務，但也帶來了龐大的財政壓力。涵蓋範圍包括大量的常見疾病、新型療法及昂貴藥物，導致健保支出逐年攀升。若不進行適當的檢討及調整，財源不足的問題將無法根本解決。

健保制度自設立以來，為台灣民眾提供了廣泛的醫療保障，提升了國民的健康水平。（資料照）

 引入成本效益分析 對醫療服務進行評估

筆者建議應引入成本效益分析，對每一項涵蓋的醫療服務進行評估，確保資源投入能夠帶來相應的健康收益。對於效益較低且成本高昂的醫療項目，應考慮減少或取消補助，將資源集中於更具效益的項目上。此外，設立優先排序機制，根據疾病的嚴重性、治療的有效性及費用的合理性來分配資源，優先保障重大疾病及急重症治療，逐步減少對輕微疾病及非必要療法的支出。

其次，增加對預防醫學及公共衛生的投入，從源頭減少疾病發生率，能有效降低治療成本並提高國民整體健康水平。應增加對預防性醫療服務的投入，如疫苗接種、健康檢查及健康教育，並通過各種管道宣導健康生活方式，鼓勵民眾養成良好習慣。這些措施不僅能有效減少未來的醫療支出，還能提升國民生活品質，達到長期節省健保資源的效果。

最後，健全醫療服務的監管機制也是不可或缺的。加強對醫療服務提供及資金使用情況的監督，防止濫用醫療資源及詐騙行為，確保資源使用的透明度和合法性。針對各類醫療詐騙行為，增加查緝，保障健保資源的合理使用。綜合以上措施，政府相關部門應根據實際情況制定相應政策，確保健保制度的永續發展，為大眾提供更加優質的醫療服務。

（作者為臺灣大學醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所）

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