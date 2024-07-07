老人容易跌倒的原因很多，有些跟環境有關，有些則與個人健康狀況，今天我們就從各方面來看看，究竟要怎麼做才能減少跌倒的機會！

年紀大了，最怕什麼呢？相信許多人的答案是「怕跌倒」。跌倒之後，可能骨折，可能十天半個月下不了床，甚至還需要動手術，對日常生活影響極大。

老人容易跌倒的原因很多，有些跟環境有關，有些則與個人健康狀況，像是視力、血壓、藥物使用、與平衡步態有關。今天我們就從各方面來看看，究竟要怎麼做才能減少跌倒的機會！

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家裡環境調整重點！



首先，採光要充足，不要太昏暗。在樓梯間或往浴室的路上，可以加裝感應燈，可以看清楚通道。



在樓梯或浴室要加裝扶手，可以的話兩側都要裝。而且要養成「扶著扶手」的習慣，無論是上樓、下樓、或在浴室內移動的過程，都盡量扶著扶手。

維持家裡的整齊清潔，順手就要把衣服、鞋子、書籍等收好，盡量不要在走動路線放置物品，堆滿雜物。

如果有鋪地毯的話，要確認地毯有固定好。在裝潢的時候，盡量不要做鋪一小塊的地墊、地毯的設計，否則容易滑倒。

面對視力問題！



年紀變大後，視力、聽力、和反射速度沒那麼好，都會讓人更容易跌倒。如果發現視力變差，最好上眼科確認問題，如果有老花眼，可以戴眼鏡矯正視力，並要花點時間習慣自己的新眼鏡。若是白內障影響了視力，需要開刀移除白內障。

注意姿態性血壓變化！

血壓變化是常見的跌倒原因，患者會說：「我就早上起來，下床走個兩步就跌跤了。」這是因為變換姿勢的時候，像是突然起身會讓血壓下降，因此最好要放慢速度，早上起身要下床前，可以坐在床邊，確認不會感到頭暈或其他不適之後再站起來，千萬不要急躁。另外，可以與醫師討論是否要穿彈性襪，減少血液滯留於腿部。

注意使用的藥物種類！



本身的疾病和使用的藥物也會增加跌倒的機會。如果因為尿失禁而常常需要趕到廁所的話，跌倒的機會就上升了。而平時最常見會造成跌倒的藥物是鎮定劑及安眠藥，吃了會比較頭暈並影響意識狀況，可以的話要盡量避免。另外記得少喝酒，免得影響平衡。

平常若在不同的門診科別各自拿了藥，並服用多種藥物的話，藥物之間的交互作用也可能會影響患者的安全，建議可以找一般內科醫師或家庭醫學科醫師確認過自己服用的多種藥物，並盡量簡化藥物，才能減少身體的負擔。尤其當吃了藥物後會感到很想睡或頭暈暈的話，務必向醫師反應。

平衡與步態也是重點！



我們的肌肉質量常常會因為年紀增長而流失，進而影響到走路的平衡和步態。本身如果有糖尿病的人，更要特別小心。血糖高容易導致腿部神經病變，對步態與平衡很有影響。所以，平常要制定運動計畫訓練平衡與步態，規律運動對保持肌肉質量與活動度很有幫助，身手會比較協調，也能保住骨質；若自己對這方面比較沒有概念，可以尋求物理治療師的專業意見，並要評估是否需要使用拐杖、四腳拐杖等輔助，減少跌倒的機會。

本文經授權轉載自【照護線上】〈這些狀況讓老人容易跌倒，改進策略一次看懂〉

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