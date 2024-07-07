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自由開講》愛國儀隊競賽：青春與國防的交響曲

2024/07/07 09:50

◎Arthur Louis

6日，在國家兩廳院藝文廣場上演了一場熱血沸騰的競賽——國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽「愛國儀級棒」決賽。來自全國北、中、南三地的10所學校，為了爭奪最高榮譽，紛紛展示了各自的拿手絕技。這一活動不僅展示了學生們的才華，更體現了全民國防教育的重要性。

汗水與榮耀：儀隊學生的堅韌精神

為了在決賽中展現最佳表現，各校儀隊在烈日炎炎下苦練，即便是艷陽高照，學生們依然汗流浹背，專注於每一個動作的精確度和整齊劃一。他們的努力與汗水，彰顯了年輕一代對榮譽的追求和對國防教育的熱愛。這不僅是一次比賽，更是一堂生動的愛國教育課。

為了在決賽中展現最佳表現，各校儀隊在烈日炎炎下苦練，即便是艷陽高照，學生們依然汗流浹背，專注於每一個動作的精確度和整齊劃一。（資料照）

軍事體驗與國防知識的融合

在比賽場地周邊，國防部安排了豐富的全民國防教育互動體驗與國軍社團攤位，讓觀眾在欣賞比賽的同時，能夠親身體驗國軍的日常訓練和先進裝備。這些攤位設有軍事裝備展示、穿戴體驗及單位任務介紹等多元活動，讓民眾深入了解國軍各部隊的特性，進一步增強全民國防意識。

精彩表演與軍事饗宴

在比賽過程中，享譽國際的國防部三軍儀隊暨示範樂隊，以及中正預校鼓號樂隊校友團分別為賽事揭開序幕。他們的精湛表演，不僅提升了比賽的視覺和聽覺享受，更突顯了國軍的專業素養和威嚴氣勢。比賽結束後，國防部心戰大隊藝工隊的精彩表演，為整個活動畫上了完美的句號。

三軍樂儀隊聯合操演為比賽揭開序幕。（資料照）

勇於挑戰的精神風貌

比賽當天，天公不作美，大雨不斷。但參賽的各校儀隊依然不畏風雨，堅持完成表演，展現了他們勇於挑戰的精神和不屈不撓的意志。最終，莊敬高職、仁德醫專、內埔農工分別奪得冠、亞、季軍，這些優異的成績是他們努力和堅持的最好見證。

結語：支持國防，捍衛家園

通過這次活動，不僅讓我們看到了學生們的青春風采，更讓我們深刻體會到國防教育的重要性。面對中國及中共日益增長的威脅，我們必須更加支持國軍和國防政策，確保國家安全和人民的安居樂業。讓我們一起為這些勇敢的年輕人喝彩，也為國家的未來加油。

（作者為軍事研究人員）

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