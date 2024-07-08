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自由開講》中共藉收購境外帳號帶風向：認知戰爭的隱蔽前線

2024/07/08 09:19

◎陳俊

中國公關公司近年來積極收購境外社交媒體帳號，目的是影響國際輿論風向，這些公司背後的驅動力主要來自於政府的支持，意圖通過數字空間來推廣自己的政治議程，隨著全球信息化的進一步發展，互聯網成為國際政治鬥爭的新戰場，中國希望利用這種方式來塑造外界對其政策的認知，並對國內外的輿論進行有效操控，從而增強自身的國際影響力。

這些公關公司通常採取購買現成帳號的方式進行操作，以此避開平台的監管，收購到帳號後，他們會進行精心策劃和編排，發布符合特定政治或經濟利益的信息，這些信息往往以新聞、評論或社交帖子形式出現，掩蓋其真實意圖，這種大規模、系統化的操作不僅涉及X（原Twitter）、Facebook等主流社交平台，還波及到YouTube、Instagram等視頻和圖片分享平台，範圍遍及全球，影響深遠。

這些信息往往以新聞、評論或社交帖子形式出現，掩蓋其真實意圖，這種大規模、系統化的操作不僅涉及X（原Twitter）、Facebook等主流社交平台，還波及到YouTube、Instagram等視頻和圖片分享平台，範圍遍及全球，影響深遠。（資料照）

此外，這些行動對國內外輿論的影響不可忽視。國內方面，通過操控輿論，政府能夠更有效地引導民意，維持社會穩定；國外方面，這種行為破壞國際社會對中國的信任，加劇地緣政治緊張局勢，特別是在重大國際事件中，這些假帳號發布的虛假信息可能引發誤解和衝突，對國際關係造成嚴重影響，同時，這種行為也損害了社交媒體平台的公信力，對全球信息生態構成挑戰。

針對這一問題，各國和社交媒體平台已經開始採取行動，各國政府通過立法和技術手段加強對假帳號的監控與打擊，並呼籲社交媒體公司提升審查機制，平台方面，如Facebook和X（原Twitter）等加大對帳號行為異常的監測，並不斷更新算法以識別和移除虛假帳號，然面對不斷升級的數字戰爭，未來的挑戰依然嚴峻，各方需要加強合作，共同應對這種新型威脅，保護信息環境的真實性和公正性。

在這場認知戰爭中，我們必須保持警惕，不僅需要技術和法律的保障，更需要公眾的高度關注和媒體素養的提升，才能夠真正守護我們的資訊安全。

（作者為國際情勢研究員

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