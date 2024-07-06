自由開講》透過海洋教育 立足台灣 佈局全球

◎陳啟濃



總統賴清德和小帆手們相互擊掌鼓勵。（宜蘭岳明國中小提供）

賴清德總統前日特別參加宜蘭蘇澳岳明國中小的帆船航行台灣啟航典禮，這項命名「攜手共創—航向蔚藍」的航海計畫，預計以逆時鐘方向，串連全台沿海36校，逾400名師生接力，駕駛兩艘大型帆船。停靠20個港口，航行台灣沿海一圈，總計要花28天，航行1939公里。

賴總統之所以特別接受小選手的邀請，參加這次的航行啟航典禮，除了是特別肯定學校推廣海洋教育，以及給予師生支持鼓勵外，其實還具有很多特別的用意。

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岳明國中小發起28天帆船航行繞島計畫，串聯全台臨海36校、逾400名師生接力駕駛2艘大型帆船，繞行台灣1圈，航程1939公里。（資料照）

自古以來台灣一直是海洋國家，面對浩瀚無垠的太平洋，台灣人的民族性冒險犯難，勇敢堅忍，傳承了像海洋一樣深厚的涵養與包容的胸襟。這是海洋民族與對岸中國的大陸民族截然不同之處，台灣的發展應該要迎向海洋走向國際，不該只是將自己限縮在中國。

由於地緣政治的影響，台灣與中國的關係會影響到世界局勢的發展，兩國能夠和睦相處是世界之福。然而和平不能單方面仰仗中共的善意，所以台灣既然是個海洋國家，就要跟全世界自由民主國家廣結善緣，共同守護世界經濟的發展，和平穩定的局勢。

而岳明國中小這次的航海計劃，就是上演了透過海洋彼此攜手結盟的合作氛圍，透過不同學校的協力才能完成這次的航行計劃，這就好像台灣必須與世界海洋國家結盟，共同守護太平洋的航行安全，確保國際社會的經濟發展與安全穩定。

這不僅僅是海洋教育的航海課程，更傳承了台灣是海洋國家的歷史，以及演示出合作同盟的海洋國家使命，守護海洋環境的永續發展，更是國際教育的延伸。

（作者為教育人員）



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