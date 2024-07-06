自由開講》「助人為何有需要？」

◎張天泰

回應〈善的循環！彰師大女學生熱心助人／看見品格教育的重要性！〉

彰師應屆畢業生張寧恩因協助熱暈老翁就醫，導致面試遲到，但公司老闆仍讓她參加面試，最後還錄取，讓她喜出望外。（民眾提供）



近日，教育人員陳啟濃在《自由開講》提及彰師應屆畢業生張寧恩因協助熱暈老翁就醫，導致面試遲到，但公司老闆仍讓她參加面試，最後錄取，善心善報，為台灣社會正能量的行動示範。筆者深感認同，陳行文過程中，問了一個問題「助人為何有需要？」，筆者為教育哲學博士，深深覺得這是一個很好的教育提問，用科學論據和哲學思辨回應如下。

「為什麼人類要付出愛心去助人行善?」，這是一個很重要的問題，無論是在各個層面，英國演化生物學家Richard Dawkins曾在《Selfish Gene》提到，「自私」是演化中將基因保留下來的重要特質之一，基本上每一個在演化中保存下來的基因都避免不了具有「自私」的性質，但如果真是如此，為什麼人類會想要付出愛心去助人行善？

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在科學證據上，美國凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）生命倫理學教授Stephen G. Post和小說家Jill Neimark所寫的《Why Good Things Happen to Good People》曾提及：「當人類付出愛心去行善事，有助於我們原諒自己的過錯，而寬恕自我是幸福感的關鍵。」此書寫道，在過去十幾年來，已經有大約五百項嚴肅的科學研究證實，人類付出無私的愛心，所做的善行確實有益人類健康。而在後續的相關研究也發現，當人付出愛心去行善的當下，這些付出方式具有特別強大的力量。幫助朋友、親人和鄰居，以及支持伴侶，都會降低人類的死亡率，人類付出愛心去行善的行為，與較低的疾病及死亡風險、降低罹患憂鬱症的機率、增強人際互動能力、培養同理心、提高正面情緒，都有密切相關。

此外在新近研究中，神經科學家也發現，人類在助人行善時，大腦會產生激乳素，帶動多巴胺及腦內啡的分泌。腦內啡與多巴胺都會使我們感到快樂感，從上述的科學證據看來，助人行善付出的行為本身，有助於人類的健康與快樂。

在哲學思辨中，著名的古希臘哲學家蘇格拉底（Socrates）認為，真知本身就足以使人行善，也因此帶來幸福，有助於個人，更有助於整體社會，人類行善的行為本身，是可以同時幫助到自己個人與社會群體的，之後的哲學家柏拉圖（Plato）也說：「善行給我們自己力量，也激發別人行善。」；在哲學家的視野中，人類付出愛心去行善，不論是在個人、社會與世界都是有助益的，並形成一種善的循環，人類的幸福是建立在對道德必然性的認識和實踐上，行善者得到幸福，重視的是行善與幸福的一致性，強調的道德善是人類在面對精神性，和生活的物質性上的本質行動，然而，一定會有人想問：「這麼說來，幸福只是行善的外在報酬嗎？」，在哲學思考者的眼中，人類是群居動物，人類的善行，表現為與人與人之間的關係互動，是一種利他的愛，也是積極的善，人與人之間必然彼此依存和互相幫助，付出愛心去行善本身就是幸福，因為善的生活是一種公正無私的善美生活，是人類對善本身的熱愛，是自我價值的實現，及獲得善美的生活過程，所以付出愛心去行善過程中會伴隨著幸福的體驗，在某種程度上也幫助人們掙脫因金錢、物質的綑綁，人類因過度重視金錢、物質所產生的枷鎖慾望，造成只能在物質與物欲中找尋屬於自己的自由，卻永遠找不到，當人類透過付出愛心去行善便是有助於自己，重回理性的道德哲學思考上，因實踐善行而有機會找到真正幸福的自由。

再回到「助人為何有需要？」的問題上，當我們透過上述的科學證據、哲學思辨等論述，了解到「人類付出愛心去行善助人」的根本原因與品格教育意義－「對自己、社會與世界都是有助益的」。帶動台灣行善行義助人，能有效提高台灣這個國家的教育文明，且同時幫助自己品格提升，何樂而不為？

（教育博士、政治工作者）

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