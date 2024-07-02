晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

漫遊藝術史》信仰的香火—淺談臺灣宗教圖像之意涵

創作者如何利用當代的方法表現民間信仰，從古老的過去走到現在，各時代的藝術家在繪畫上有很多不同的嘗試，而這些宗教創作是深入民間、具有溫度的。
漫遊藝術史

漫遊藝術史

2024/07/02 12:28

楊杰儒

談論起宗教，多數人好像會覺得是老一輩的事情。對於宗教美術（Religious Art）最初的聯想，或許仍以教義圖式、神佛造像，以及廟宇中的建築、雕塑、剪貼、彩繪、大木作與祭祀儀式為大宗，這種民間意象則似乎已根植於臺灣群眾既定的記憶中。其實不然，隨著傳統習俗逐漸被當代人遺忘的社會，這把攸關藝術傳承的火炬，各時代的創作者依然不斷將新的創意注入，藉由作品繼續發光。

本文將列舉臺灣美術近百年發展軌跡中具代表性之藝術家，這些創作者如林朝英（1739-1816）、于右任（1879-1964）、潘春源（1891-1972）、立石鐵臣（1905-1980）、林玉山（1907-2004）廖修平（1936-）與蔡濰任（1991-）等，他們不只是把與神鬼相關的議題搬上檯面，更是夾雜了個人情緒、家園思懷等時代議題，甚至把它擴大成「信仰」以及對於自我生命的追求，更能夠凸顯不同世代來看所謂超驗的一種現象。

臺灣宗教創作如何成為美術？

臺灣漢人的書畫源於明鄭時期，發展於清道光年間，隨移民的腳步逐漸傳進來。因特有的香火觀，民俗活動成為地方匠師常見的題材；當時能夠表現藝術的場域大多是廟宇的碑刻、匾額。神佛的描寫能夠轉化成書藝，或許能追溯自林朝英罕見的釋道畫作《觀音菩薩夢授真經》【圖1】。此作描繪白衣觀音乘瑞獸而來，其法相用筆以中鋒為主，清秀端莊，衣褶表現特為突出，具書法瀟灑筆運頗有「吳帶當風」之感。而林氏在一個傳統的格套裡，將宗教以圖像的儀軌處理，呈現出個人風格，讓匠師身份逐步脫離了工藝思維，成為一幅雅俗共賞的文人畫作品。3

【圖1】林朝英，《觀音菩薩夢授真經》，1803年，墨色紙本，230x137cm，大牛兒童城文化推廣基金會典藏。

日治時期西方「美術」概念傳播來臺之後，隨著現代化政策（畫會、展覽、出版、藝評）的推行，藝文機制的建構更完備，直接對民間工藝及傳統書畫造成相當程度的衝擊、沒落。不過隨著當時文化菁英對形塑「地方色彩」概念的提倡，自本土或傳統中吸收養分，已成為共識。但部分老一輩的畫家（傳統的畫師）亦可能因不合時代潮流而被淘汰，也有的藉此轉型，甚至獲得展覽入選及展出的機會，例如潘春源等人。古法的神祇繪畫為寺廟彩繪極為重要的部分，是民間信仰裡崇拜形象的塑造，從紋飾服裝到人物的比例神態，具有繁多技術（打底色、描稿、貼金箔、繪色、勾線完稿等步驟）。值得一提的是，潘氏創作的神祇身形帶入解剖學之概念，臉孔與肉色身體用油彩堆疊與罩染的技法，帶來了具現代美術風格的成功案例。

潘春源、潘麗水（1914-1995）與蔡草如（1919-2007）等人目前僅存的臺府展作品不僅技法精巧熟練，主題結構更兼具新舊文化之時代特色。他們於戰後成為廟宇彩繪畫師，極力將個人審美帶入寺廟並走入生活，跳脫過往匠師的製作體系與思維，設法以一個現代人的獨立觀感回應當下社會需求。臺灣部分大廟或民居建築的裝飾中，經常可以見到統治者與名人的書畫作品，如林玉山的彩繪壁畫與于右任的榜書匾額等，其中可能混雜著個人藝術的觀點、流派、時代氛圍、技法甚至贊助者的期望等，讓祭祀場所因美術名家的新意注入，轉換為雅俗共享的文化空間，而美術、民俗與工藝三者間的界線越趨模糊。

生命經驗裡的銘刻印象

此外，民間的信仰亦是人類發展史中重要的精神核心之一，反映在地人類地域性的社會發展與生活實況。灣生日人立石鐵臣出版的《臺灣畫冊》，即便作者離臺十多年，仍可生動地描繪出那些存於他記憶中的臺灣生活軌跡，舉凡廟口殺豬公、七爺八爺與龍山寺日蝕等主題。9 1960至1970年代盛行現代主義，多數人都傾向抽象的表現手法，卻也有一些創作者回到臺灣民俗內容裡尋找本土的題材，如廖修平留日時期創作的木刻版畫《七爺八爺》【圖2】。10 七爺、八爺是臺灣民俗活動中很重要的人物，以一高一矮、穿著具裝飾性的華服形象出現，畫面中的神祇臉部表情具符號化，造型上的圓點、方點具簡樸感和一般現代主義較銳利的造型不同，而這傳統的元素，日後更成為轉化當代作品的養分。11

【圖2】廖修平，《七爺八爺》，1966年，木刻版畫，51.5x43cm，國立歷史博物館館藏。

綜上所論，可見即便創作者離開了臺灣，記憶的香火依然能隨之遷徙。蔡濰任是以民俗宗教為題材的當代創作者之一，師承彩繪藝師潘岳雄（1943-）；12 其作品《咱》【圖3】以三官大帝為發想，表現臺灣特有的天、地、水的盛大慶典，畫面包含辦桌、賽豬公、神轎、遶境、醮臺等對習俗直觀的描繪中梳理臺南人與廟宇的聯繫，於重新拼湊生命經驗裡可能遺失的文化（臺語、舊俗等），同時思考自己與臺灣的關係。13

【圖3】蔡濰任，2022年，《咱》，壓克力、木板，122.1x244x3.4cm，臺南市美術館館藏。

結語

最後，創作者如何利用當代的方法表現民間信仰，從古老的過去走到現在，各時代的藝術家在繪畫上有很多不同的嘗試，而上述的宗教創作是深入民間、具有溫度的。如本文列舉的作品，最初因不同風格的出現讓佛像可能脫離匠畫而進入書藝；或潘氏等人面對時代變局，在堅守傳統的同時找到一種銜接和適應的方法；抑或題材相同，畫面布局和內容由於對記憶中香火的差異感受而呈現不同的變化。當代場域中，藝術家如何深入連結地方並擴展跟世界對話的可能，這把關乎臺灣百年美術「現代化」及連結民俗內涵「地方化」的薪火，在不斷思考與回望下，仍持續溫暖而光亮。

1. 黃智陽，〈漢人墾殖活動與傳統書畫〉，白適銘主編，《臺灣美術通史》（臺北市：麗文文化事業股份有限公司），2021，頁19-25。

2. 作品釋文「南無佛，南無法，南無僧。與佛有因，與佛有緣。佛法相因，常樂我淨。朝念觀世音，暮念觀世音。念念從心起，念佛不離心。天羅神，地羅神，人離難，難離身，一切災殃化為塵，南無摩訶般若波羅蜜。」款識：「歲在昭陽大淵猷，時維九月序屬。一峰亭林朝英敬寫。」轉引至呂松穎，《109年度「臺南畫家林朝英研究計畫」研究計畫案結案研究報告書》（臺南市：臺南市立美術館，2021），頁80-81。

3. 謝忠恆，〈乾嘉之際臺灣林朝英之文人畫與世俗化進程研究〉（博士論文，國立臺灣藝術大學書畫藝術學系，2015），頁191。

4. 白適銘，〈都市化、現代生活與日治時期臺灣美術的當代書寫〉，《臺灣美術》81期（2010.07），頁14-16。

5. 謝世英，〈妥協的現代性：日治時期臺灣傳統畫師潘春源〉，《藝術學研究》第3期（2008.05），頁138-142。

6. 利用較薄的顏料堆疊在乾燥的畫層上，多次堆疊能產生細膩的色調層次。

7. 林玉山於1949年因受人委託，曾為嘉義市慈祐寺繪製壁畫，此系列共計5堵，分別為「雲龍」、「受天百祿」、「八駿馬」、「降爾遐福」與「萬年封侯」，皆是屬祈福辟邪類型題材，參考國家文化資產網，〈公告資料：慈龍寺林玉山濕壁畫〉，《國家文化資產網》＜https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/antiquity/20171011000001＞（2023年12月30日檢索）。于右任於臺灣近代書法史具有舉足輕重之地位，在政壇與藝文界具有影響力，其寓居臺灣的15年間，帶動了一股對唐代之前書體的學習風潮，還曾為許多公私單位、廟宇、商店等題字，這種書法的應用，古時候稱為題署（或稱榜書），例如臺北市行天宮之匾額及圓山飯店之「劍潭勝跡」碑石。

8. 陳仲賢，〈談卡漫文化與民俗信仰的視覺交集及其崇拜意識：楊茂林〈封神之前戲—請眾仙III〉〉，《雕塑研究》第17期（2017.03），頁37。

9. 「《臺灣畫冊》是為了贈予福島繁太郎遺族所繪製的作品，但其中也包含立石鐵臣對於臺灣的關懷與想念，因此在《臺灣畫冊》的第一頁中便寫到『對臺灣之懷念切切，一月一日戲筆與此畫冊』」李冠儀，〈灣生畫家立石鐵臣繪畫中的「臺灣情」（1945-1950）〉，《視覺藝術論壇》第17期（2022.12），頁238-239。

10. 廖修平訪談：「七爺八爺、還有門神⋯⋯，事實上這些都沒有實景，因為我人在日本。那個年代不是說有手機，七椰八爺自己拍起來，完全沒有，只有很小的黑白色雜誌插圖。我都是想像的，因為以前我住在龍山寺對面，初一、十五跟著媽媽拜拜，跟著去看。」收入於賴明珠訪問及整理「廖修平訪談錄」，賴明珠主編，《點燈傳藝：戰後至解嚴期間（1945-1987）帶領風潮臺灣美術家（上冊）》（臺北：藝術家出版社，2023），頁128-129。

11. 參考自廖新田，〈廖修平《七爺八爺》—央廣ｘ國立歷史博物館『聲動美術館』（第五十五集）〉，《YouTube Rti中央廣播電臺》，＜https://www.youtube.com/watch?v=Q4lrgScgtZc＞（2023年12月27日檢索）。

12. 潘岳雄與其祖父潘春源、父親潘麗水皆為為臺南重要的寺廟彩繪藝師，2013年獲臺南市政府登入為彩繪技藝保存者。

13. 蔡濰任，〈從平面繪畫中探討臺灣民俗之創作——以《咱》為例〉（碩士論文，國立臺南大學視覺藝術與設計學系，2022），頁11。

參考資料

白適銘，〈都市化、現代生活與日治時期臺灣美術的當代書寫〉，《臺灣美術》81期（2010.07），頁18-39。

白適銘主編，《臺灣美術通史》，臺北市：麗文文化事業股份有限公司，2021。

呂松穎，《109年度「臺南畫家林朝英研究計畫」研究計畫案結案研究報告書》，臺南市：臺南市立美術館，2021。

李冠儀，〈灣生畫家立石鐵臣繪畫中的「臺灣情」（1945-1950）〉，《視覺藝術論壇》第17期（2022.12），頁222-249。

國家文化資產網，〈公告資料：慈龍寺林玉山濕壁畫〉，《國家文化資產網》（2023年12月30日檢索）。

陳仲賢，〈談卡漫文化與民俗信仰的視覺交集及其崇拜意識：楊茂林〈封神之前戲—請眾仙III〉〉，《雕塑研究》第17期（2017.03），頁29-64。

廖新田，〈廖修平《七爺八爺》—央廣ｘ國立歷史博物館『聲動美術館』（第五十五集）〉，《Rti中央廣播電臺》，（2023年12月27日檢索）。

蔡濰任，〈從平面繪畫中探討臺灣民俗之創作——以《咱》為例〉，碩士論文，國立臺南大學視覺藝術與設計學系，2022。

賴明珠主編，《點燈傳藝：戰後至解嚴期間（1945-1987）帶領風潮臺灣美術家（上冊）》，臺北：藝術家出版社，2023。

謝世英，〈妥協的現代性：日治時期臺灣傳統畫師潘春源〉，《藝術學研究》第3期（2008.05），2008，頁131-169。

謝忠恆，〈乾嘉之際臺灣林朝英之文人畫與世俗化進程研究〉，博士論文，國立臺灣藝術大學書畫藝術學系，2015。 顏娟英、蔡家丘總策畫，《臺灣美術兩百年（上）：摩登時代》，臺北市：春山出版，2022。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 信仰的香火—淺談臺灣宗教圖像之意涵

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書