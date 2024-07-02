漫遊藝術史》信仰的香火—淺談臺灣宗教圖像之意涵

創作者如何利用當代的方法表現民間信仰，從古老的過去走到現在，各時代的藝術家在繪畫上有很多不同的嘗試，而這些宗教創作是深入民間、具有溫度的。

楊杰儒

談論起宗教，多數人好像會覺得是老一輩的事情。對於宗教美術（Religious Art）最初的聯想，或許仍以教義圖式、神佛造像，以及廟宇中的建築、雕塑、剪貼、彩繪、大木作與祭祀儀式為大宗，這種民間意象則似乎已根植於臺灣群眾既定的記憶中。其實不然，隨著傳統習俗逐漸被當代人遺忘的社會，這把攸關藝術傳承的火炬，各時代的創作者依然不斷將新的創意注入，藉由作品繼續發光。

本文將列舉臺灣美術近百年發展軌跡中具代表性之藝術家，這些創作者如林朝英（1739-1816）、于右任（1879-1964）、潘春源（1891-1972）、立石鐵臣（1905-1980）、林玉山（1907-2004）廖修平（1936-）與蔡濰任（1991-）等，他們不只是把與神鬼相關的議題搬上檯面，更是夾雜了個人情緒、家園思懷等時代議題，甚至把它擴大成「信仰」以及對於自我生命的追求，更能夠凸顯不同世代來看所謂超驗的一種現象。

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臺灣宗教創作如何成為美術？

臺灣漢人的書畫源於明鄭時期，發展於清道光年間，隨移民的腳步逐漸傳進來。1 因特有的香火觀，民俗活動成為地方匠師常見的題材；當時能夠表現藝術的場域大多是廟宇的碑刻、匾額。神佛的描寫能夠轉化成書藝，或許能追溯自林朝英罕見的釋道畫作《觀音菩薩夢授真經》【圖1】。此作描繪白衣觀音乘瑞獸而來，其法相用筆以中鋒為主，清秀端莊，衣褶表現特為突出，具書法瀟灑筆運頗有「吳帶當風」之感。2 而林氏在一個傳統的格套裡，將宗教以圖像的儀軌處理，呈現出個人風格，讓匠師身份逐步脫離了工藝思維，成為一幅雅俗共賞的文人畫作品。3

【圖1】林朝英，《觀音菩薩夢授真經》，1803年，墨色紙本，230x137cm，大牛兒童城文化推廣基金會典藏。

日治時期西方「美術」概念傳播來臺之後，隨著現代化政策（畫會、展覽、出版、藝評）的推行，藝文機制的建構更完備，直接對民間工藝及傳統書畫造成相當程度的衝擊、沒落。不過隨著當時文化菁英對形塑「地方色彩」概念的提倡，自本土或傳統中吸收養分，已成為共識。4 但部分老一輩的畫家（傳統的畫師）亦可能因不合時代潮流而被淘汰，也有的藉此轉型，甚至獲得展覽入選及展出的機會，例如潘春源等人。古法的神祇繪畫為寺廟彩繪極為重要的部分，是民間信仰裡崇拜形象的塑造，從紋飾服裝到人物的比例神態，具有繁多技術（打底色、描稿、貼金箔、繪色、勾線完稿等步驟）。值得一提的是，潘氏創作的神祇身形帶入解剖學之概念，5 臉孔與肉色身體用油彩堆疊與罩染6 的技法，帶來了具現代美術風格的成功案例。

潘春源、潘麗水（1914-1995）與蔡草如（1919-2007）等人目前僅存的臺府展作品不僅技法精巧熟練，主題結構更兼具新舊文化之時代特色。他們於戰後成為廟宇彩繪畫師，極力將個人審美帶入寺廟並走入生活，跳脫過往匠師的製作體系與思維，設法以一個現代人的獨立觀感回應當下社會需求。臺灣部分大廟或民居建築的裝飾中，經常可以見到統治者與名人的書畫作品，如林玉山的彩繪壁畫與于右任的榜書匾額等，7 其中可能混雜著個人藝術的觀點、流派、時代氛圍、技法甚至贊助者的期望等，讓祭祀場所因美術名家的新意注入，轉換為雅俗共享的文化空間，而美術、民俗與工藝三者間的界線越趨模糊。

生命經驗裡的銘刻印象

此外，民間的信仰亦是人類發展史中重要的精神核心之一，反映在地人類地域性的社會發展與生活實況。8 灣生日人立石鐵臣出版的《臺灣畫冊》，即便作者離臺十多年，仍可生動地描繪出那些存於他記憶中的臺灣生活軌跡，舉凡廟口殺豬公、七爺八爺與龍山寺日蝕等主題。9 1960至1970年代盛行現代主義，多數人都傾向抽象的表現手法，卻也有一些創作者回到臺灣民俗內容裡尋找本土的題材，如廖修平留日時期創作的木刻版畫《七爺八爺》【圖2】。10 七爺、八爺是臺灣民俗活動中很重要的人物，以一高一矮、穿著具裝飾性的華服形象出現，畫面中的神祇臉部表情具符號化，造型上的圓點、方點具簡樸感和一般現代主義較銳利的造型不同，而這傳統的元素，日後更成為轉化當代作品的養分。11

【圖2】廖修平，《七爺八爺》，1966年，木刻版畫，51.5x43cm，國立歷史博物館館藏。

綜上所論，可見即便創作者離開了臺灣，記憶的香火依然能隨之遷徙。蔡濰任是以民俗宗教為題材的當代創作者之一，師承彩繪藝師潘岳雄（1943-）；12 其作品《咱》【圖3】以三官大帝為發想，表現臺灣特有的天、地、水的盛大慶典，畫面包含辦桌、賽豬公、神轎、遶境、醮臺等對習俗直觀的描繪中梳理臺南人與廟宇的聯繫，於重新拼湊生命經驗裡可能遺失的文化（臺語、舊俗等），同時思考自己與臺灣的關係。13

【圖3】蔡濰任，2022年，《咱》，壓克力、木板，122.1x244x3.4cm，臺南市美術館館藏。

結語

最後，創作者如何利用當代的方法表現民間信仰，從古老的過去走到現在，各時代的藝術家在繪畫上有很多不同的嘗試，而上述的宗教創作是深入民間、具有溫度的。如本文列舉的作品，最初因不同風格的出現讓佛像可能脫離匠畫而進入書藝；或潘氏等人面對時代變局，在堅守傳統的同時找到一種銜接和適應的方法；抑或題材相同，畫面布局和內容由於對記憶中香火的差異感受而呈現不同的變化。當代場域中，藝術家如何深入連結地方並擴展跟世界對話的可能，這把關乎臺灣百年美術「現代化」及連結民俗內涵「地方化」的薪火，在不斷思考與回望下，仍持續溫暖而光亮。

1. 黃智陽，〈漢人墾殖活動與傳統書畫〉，白適銘主編，《臺灣美術通史》（臺北市：麗文文化事業股份有限公司），2021，頁19-25。

2. 作品釋文「南無佛，南無法，南無僧。與佛有因，與佛有緣。佛法相因，常樂我淨。朝念觀世音，暮念觀世音。念念從心起，念佛不離心。天羅神，地羅神，人離難，難離身，一切災殃化為塵，南無摩訶般若波羅蜜。」款識：「歲在昭陽大淵猷，時維九月序屬。一峰亭林朝英敬寫。」轉引至呂松穎，《109年度「臺南畫家林朝英研究計畫」研究計畫案結案研究報告書》（臺南市：臺南市立美術館，2021），頁80-81。

3. 謝忠恆，〈乾嘉之際臺灣林朝英之文人畫與世俗化進程研究〉（博士論文，國立臺灣藝術大學書畫藝術學系，2015），頁191。

4. 白適銘，〈都市化、現代生活與日治時期臺灣美術的當代書寫〉，《臺灣美術》81期（2010.07），頁14-16。

5. 謝世英，〈妥協的現代性：日治時期臺灣傳統畫師潘春源〉，《藝術學研究》第3期（2008.05），頁138-142。

6. 利用較薄的顏料堆疊在乾燥的畫層上，多次堆疊能產生細膩的色調層次。

7. 林玉山於1949年因受人委託，曾為嘉義市慈祐寺繪製壁畫，此系列共計5堵，分別為「雲龍」、「受天百祿」、「八駿馬」、「降爾遐福」與「萬年封侯」，皆是屬祈福辟邪類型題材，參考國家文化資產網，〈公告資料：慈龍寺林玉山濕壁畫〉，《國家文化資產網》＜https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/antiquity/20171011000001＞（2023年12月30日檢索）。于右任於臺灣近代書法史具有舉足輕重之地位，在政壇與藝文界具有影響力，其寓居臺灣的15年間，帶動了一股對唐代之前書體的學習風潮，還曾為許多公私單位、廟宇、商店等題字，這種書法的應用，古時候稱為題署（或稱榜書），例如臺北市行天宮之匾額及圓山飯店之「劍潭勝跡」碑石。

8. 陳仲賢，〈談卡漫文化與民俗信仰的視覺交集及其崇拜意識：楊茂林〈封神之前戲—請眾仙III〉〉，《雕塑研究》第17期（2017.03），頁37。

9. 「《臺灣畫冊》是為了贈予福島繁太郎遺族所繪製的作品，但其中也包含立石鐵臣對於臺灣的關懷與想念，因此在《臺灣畫冊》的第一頁中便寫到『對臺灣之懷念切切，一月一日戲筆與此畫冊』」李冠儀，〈灣生畫家立石鐵臣繪畫中的「臺灣情」（1945-1950）〉，《視覺藝術論壇》第17期（2022.12），頁238-239。

10. 廖修平訪談：「七爺八爺、還有門神⋯⋯，事實上這些都沒有實景，因為我人在日本。那個年代不是說有手機，七椰八爺自己拍起來，完全沒有，只有很小的黑白色雜誌插圖。我都是想像的，因為以前我住在龍山寺對面，初一、十五跟著媽媽拜拜，跟著去看。」收入於賴明珠訪問及整理「廖修平訪談錄」，賴明珠主編，《點燈傳藝：戰後至解嚴期間（1945-1987）帶領風潮臺灣美術家（上冊）》（臺北：藝術家出版社，2023），頁128-129。

11. 參考自廖新田，〈廖修平《七爺八爺》—央廣ｘ國立歷史博物館『聲動美術館』（第五十五集）〉，《YouTube Rti中央廣播電臺》，＜https://www.youtube.com/watch?v=Q4lrgScgtZc＞（2023年12月27日檢索）。

12. 潘岳雄與其祖父潘春源、父親潘麗水皆為為臺南重要的寺廟彩繪藝師，2013年獲臺南市政府登入為彩繪技藝保存者。

13. 蔡濰任，〈從平面繪畫中探討臺灣民俗之創作——以《咱》為例〉（碩士論文，國立臺南大學視覺藝術與設計學系，2022），頁11。

參考資料

白適銘，〈都市化、現代生活與日治時期臺灣美術的當代書寫〉，《臺灣美術》81期（2010.07），頁18-39。

白適銘主編，《臺灣美術通史》，臺北市：麗文文化事業股份有限公司，2021。

呂松穎，《109年度「臺南畫家林朝英研究計畫」研究計畫案結案研究報告書》，臺南市：臺南市立美術館，2021。

李冠儀，〈灣生畫家立石鐵臣繪畫中的「臺灣情」（1945-1950）〉，《視覺藝術論壇》第17期（2022.12），頁222-249。

國家文化資產網，〈公告資料：慈龍寺林玉山濕壁畫〉，《國家文化資產網》（2023年12月30日檢索）。

陳仲賢，〈談卡漫文化與民俗信仰的視覺交集及其崇拜意識：楊茂林〈封神之前戲—請眾仙III〉〉，《雕塑研究》第17期（2017.03），頁29-64。

廖新田，〈廖修平《七爺八爺》—央廣ｘ國立歷史博物館『聲動美術館』（第五十五集）〉，《Rti中央廣播電臺》，（2023年12月27日檢索）。

蔡濰任，〈從平面繪畫中探討臺灣民俗之創作——以《咱》為例〉，碩士論文，國立臺南大學視覺藝術與設計學系，2022。

賴明珠主編，《點燈傳藝：戰後至解嚴期間（1945-1987）帶領風潮臺灣美術家（上冊）》，臺北：藝術家出版社，2023。

謝世英，〈妥協的現代性：日治時期臺灣傳統畫師潘春源〉，《藝術學研究》第3期（2008.05），2008，頁131-169。

謝忠恆，〈乾嘉之際臺灣林朝英之文人畫與世俗化進程研究〉，博士論文，國立臺灣藝術大學書畫藝術學系，2015。 顏娟英、蔡家丘總策畫，《臺灣美術兩百年（上）：摩登時代》，臺北市：春山出版，2022。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 信仰的香火—淺談臺灣宗教圖像之意涵

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