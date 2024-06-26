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自由開講》參謀總長備詢之辯：李喜明的觀點與挑戰

2024/06/26 11:30

◎茜茜

在面對中共日益增長的軍事威脅之際，我國國防體系的運作和法律框架顯得尤為重要，前參謀總長李喜明對「國防二法」的意義及其在國防管理中的角色進行了深入探討，指出參謀總長不應接受立法院質詢，應該專注於軍事指揮和訓練；本文將探討李喜明所述「國防二法」的意義與參謀總長備詢的優缺點，並分析在當前中共威脅下，我國應如何完善國防法制以增強國防能力。

國防二法的意義與實施

「國防二法」是我國國防改革的一個重要里程碑，其目的是明確區分軍政與軍令的職責，使國防部長和參謀總長各司其職，國防部長負責國防政策、預算和行政管理，而參謀總長則專注於軍事指揮和訓練，確保軍隊的專業性和指揮系統的穩定性，這一法律的實施有助於提高國防管理的效率，避免因權責不清而導致的協調困難和決策延誤，我國透過這種一元化的管理模式，希望建立一個高效、透明且專業的國防體系，應對複雜多變的安全環境。

參謀總長備詢的優缺點

李喜明認為參謀總長不應接受立法院質詢，因為這會影響其專注於作戰指揮和軍隊訓練的能力，參謀總長的主要職責是建軍備戰、訓練部隊，應避免過多參與政治和行政事務，這樣才能保持軍隊的專業性和指揮系統的穩定性；此外，讓國防部長代表國防部接受質詢，可以維護軍隊的指揮權威，避免軍事決策受到政治干預，然這一安排也可能削弱立法院對軍事決策的監督，減少透明度和問責性；因此，在保護軍隊專業性的同時，也需要找到平衡點，確保立法機關能夠有效地監督國防事務。

前參謀總長李喜明（中）認為參謀總長不應接受立法院質詢，因為這會影響其專注於作戰指揮和軍隊訓練的能力；此外，讓國防部長代表國防部接受質詢，可以維護軍隊的指揮權威，避免軍事決策受到政治干預。（資料照）

中共威脅下的國防法制挑戰

在面對中共不斷增加的軍事壓力時，我國的國防體系必須具備高度的反應能力和靈活性，「國防二法」的制定和實施是一個重要的改革措施，有助於提升國防能力；然單靠法律框架並不能完全解決所有問題，我國需要建立一個更加靈活且可持續的國防法制，能夠在應對外部威脅的同時，確保內部的透明度和責任制；此外，也應強化國防教育和全民防禦意識，讓整個社會共同參與國防事務，形成全民國防的氛圍，進一步提升整體防禦能力。

完善國防二法的建議

為了進一步完善「國防二法」並增強我國的國防實力，可以考慮以下幾個方面的改進措施；第一，加強國防部與立法院之間的溝通機制，確保立法機關能充分了解國防部的決策過程和軍事需求；第二，建立獨立的監督機構，專責審查和監督軍事決策，確保透明度和問責性；第三，強化軍事領導層的培訓和選拔機制，確保軍隊指揮官具備高度的專業素養和戰略視野；第四，增加國防法制的靈活性，使其能夠快速適應不斷變化的安全環境，提供穩定且有效的國防保障。

結論

面對中共的持續威脅，我國的國防體系需要不斷進步和完善，「國防二法」的實施是一個重要的改革措施，有助於提高國防管理的效率和專業性，然這此法制框架仍需要進一步調整和優化，以應對不斷變化的安全挑戰，相信在不久的未來，我國能在保持軍隊專業性的同時，也確保國防事務的透明度和責任制，通過不斷完善的國防法制，提升整體防禦能力，保障國家安全。

（作者為研究生

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