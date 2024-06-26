自由開講》中共強硬立場加劇台海區域緊張

◎張宇柔

美國國防安全合作署日前宣布對台灣總額3.6億美元的軍售案，讓中國國防部痛批美方頻頻對台售武「以武助獨」，不惜把台灣變成「火藥桶」；大陸外交部發言人毛寧重申「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係的紅線」。

中國外交部21日宣布凍結「洛克希德．馬丁導彈系統集成實驗室、洛克希德．馬丁先進技術實驗室、洛克希德．馬丁風險投資公司」，三個實體在中國大陸境內的動產、不動產和其他各類財產，並禁止中國境內的組織、個人與其交易合作，不予簽發簽證、不准入境，同時再次批評美國售台武器嚴重違反「一個中國」原則。

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中國外交部官網21日下午5時發布「關於對洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司實體和高級管理人員採取反制措施的決定」，自6月21日起施行。（彭博）

中國對洛克希德·馬丁實施制裁之舉相當不妥，有以下問題令人詬病：

一、干涉台灣主權



中共對洛克希德·馬丁實施制裁，反映出其試圖干涉台灣的主權。台灣作為一個民主國家，有權選擇自己的防衛合作夥伴，並進行武器交易，以確保其國防安全。中共的制裁行為違背了國際法的基本原則，侵犯了台灣的主權和自決權。 二、破壞區域穩定



中共對台灣問題的強硬立場，進一步加劇了台海地區的緊張局勢。這種做法不僅對台灣構成威脅，也對亞太地區的和平與穩定構成潛在風險。中共應該尋求和平解決兩岸分歧，而不是通過制裁和威脅來施加壓力。 三、侵害人權 中共對洛克希德·馬丁高層管理人員及其家庭實施個人制裁，凍結其資產，並禁止入境，這種做法涉嫌侵犯人權。這種針對個人及其家庭的制裁，不僅不符合國際人權標準，也顯示出中共在處理國際爭端時的極端手段。 四、損害國際貿易秩序 中共對洛克希德·馬丁公司及其高層的制裁，破壞了正常的國際貿易秩序。國際商業活動應該基於公平和透明的原則，中共的制裁行為會讓跨國企業在與中國打交道時面臨更大的不確定性，進而影響全球供應鏈的穩定。

上述制裁不僅干涉了台灣的主權，破壞了台海及亞太地區的穩定，還涉嫌侵犯人權，並損害正常的國際貿易秩序，台灣是民主國家，有權決定自身的防衛策略和合作夥伴。中國的強硬措施不僅加劇了地區緊張局勢，也可能對全球供應鏈造成負面影響。解決兩岸問題必須透過和平理性溝通，而非訴諸武力及威嚇。

（作者為自由業）

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