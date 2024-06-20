自由開講》港版國安法施行後 海外法官紛辭職

◎鄒怡儂

據統計，2020年國安法實施前，香港終審法院有15位海外非常任法官，而截至目前，僅剩下7人 。（美聯社檔案照）

香港立法會於今年三月通過《基本法》第23條「維護國家安全條例草案」後，接連有法官辭職。自2020年港版國安法實施以來，已有五位海外非常任法官辭職，這些辭職潮無疑對香港法治及整體施政形象造成極大負面影響。

就在最近，香港前終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）在英國《金融時報》撰文，指控香港正從充滿活力和政治多元的社會慢慢變成「極權社會」。他批評港版國安法嚴重限制法官的自由度，使政治風氣改變，許多法官開始漠視捍衛自由的角色。雖然香港基本法及國安法保障言論自由及集會自由，但如今已淪為空談。

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香港前終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）在英國《金融時報》撰文，指控香港正從充滿活力和政治多元的社會慢慢變成「極權社會」。（路透檔案照）



香港政府迅速作出回應，發表了長達4200字的聲明，強烈反對岑耀信的個人意見，並聲稱特區法院在審理國家安全案件或任何案件時，絕無受到中共中央或特區政府的任何政治壓力。然而，這種聲明只顯得辯解之詞蒼白無力，無法掩蓋現實的嚴峻。

根據統計，2020年國安法實施前，香港終審法院有15位海外非常任法官，而截至目前，僅剩下七人。這一數據顯示出辭職潮並非偶然，而是對香港政治局勢及法治信心的真實反映。

最令人震驚的是，香港政府在面對這一系列辭職事件時，依然堅稱司法獨立未受影響。香港特首李家超更在聲明中強調，香港法院一直獨立進行審判，並無受到任何干涉。然而，事實卻與此相左。澳洲籍的香港終審法院海外非常任法官施覺民（James Spigelman）早在2020年因擔心港版國安法問題而辭職，這已經說明了問題的嚴重性。

除了施覺民，英國最高法院院長韋彥德勛爵（Lord Robert Reed）和副院長賀知義勛爵（Lord Patrick Hodge）也於2022年辭去香港終審法院非常任法官職務。他們直言香港政府「背離了政治自由和言論自由的價值觀」。這些辭職事件的背後，是對香港法治及政治環境的深刻失望。

再看看2023年香港的司法狀況。根據數據顯示，自國安法實施以來，已有數十名反對派人士被捕，其中包括不少民主派人士。這些案件的審理過程中，法官的獨立性和公正性一再受到質疑。不少國際觀察家認為，香港的司法體系正在逐步喪失其獨立性，淪為政治工具。

此外，香港特區政府不斷強調所謂的「境外干預」，並指責英國對香港司法機構的政治杯葛。然而，事實是，英國政府及國際社會對香港的關注，正是源於對香港司法獨立性和言論自由的憂慮。香港政府試圖以此為藉口，掩蓋其自身問題，這種行為無疑是欲蓋彌彰。

針對這一系列事件，香港首任終審法院首席法官李國能也表達了遺憾之情，並呼籲社會不應沉溺於過去，而應繼續前行。然而，這種呼籲在目前的政治環境下，顯得那麼無力和蒼白。香港現任終審法院首席法官張舉能亦表態，不同意法庭因政治考慮而削弱基本權利，但他的聲明卻難以平息外界的質疑。

綜上所述，香港的司法獨立性及整體法治環境，正在經歷前所未有的考驗。隨著更多的法官因政治局勢辭職，香港政府若不加以反思並採取實際行動，恐將進一步喪失國際社會的信任。

香港特區政府必須正視這些問題，停止對外界批評的過度反應，重拾法治和政治自由的核心價值，才能挽回國際社會對香港的信心。否則，香港將不再是那個被譽為「東方明珠」的自由之地，而是淪為極權的附庸。

香港的未來，取決於政府能否在維護國家安全與保障市民基本權利之間找到平衡。這一挑戰，不僅關乎香港的法治，更關乎全體市民的自由和未來。希望香港政府能真正傾聽民意，改變目前的高壓態勢，讓香港重回法治和自由的正軌。

（作者是法務助理）

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