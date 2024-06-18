自由開講》翁曉玲「原始人」思維？國安議題不是讓妳來搞笑的！

◎魏國明

最近國民黨立委翁曉玲在立法院外交及國防委員會質詢國防部長顧立雄，翁立委拿出地圖要求承認外蒙古是中華民國領土並表明臺灣應積極反攻大陸，此事牽涉到國家領土及政治立場等敏感議題，翁搞笑的行為不斷執著於過去，有如慈禧太后在世。

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

國軍以保衛臺澎金馬為己任，這一點毋庸置疑，我國國防政策一直秉持「不統不獨、維持現狀」的立場，國軍的任務就是確保臺灣及周邊島嶼的安全，而非對大陸發動攻勢，國軍不畏戰但也不主動挑釁，也是國軍堅守「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的精神。

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而在維護國家主權的道路上，黃埔精神始終激勵臺灣的國軍將士，這份奉獻、忠誠、剛毅的精神，貫穿中華民國國軍的精神傳承，成為守護國家的動力，面對艱難險阻，國軍將士仍堅定捍衛著中華民國在臺灣的主權地位，這份堅韌不拔的意志令人敬佩。

然在立法院的質詢中，翁立委的言論顯然與國軍的價值觀和歷史定位存在偏差，她拿出包含外蒙古在內的地圖，要求國防部長承認外蒙古是中華民國的領土，也是對歷史的扭曲，外蒙古早在1911年就宣佈獨立，成為主權國家，這是不爭的事實，相較翁的言論，顧部長的回應十分得體和專業。

作為立法委員，翁應秉持客觀、理性的立場，而不是固步自封地質疑歷史事實，她的言行不免讓人懷疑她是否屬於「原始人」思維，無法接受客觀現實，而顧部長的回應更體現國軍的專業素質和穩健作風，充分彰顯中華民國政府在臺灣的根本立場和政策取向。

在捍衛國家主權的道路上，國軍將士始終堅持「不畏戰但不求戰」的原則，秉持黃埔精神為國效勞，這份殷切的愛國情操和堅毅的意志力，值得我們每個公民學習和珍視，因此我們更要支持國軍維護國家主權的崇高使命，翁立委不應將臺灣人民置於水火，也應共同維護臺灣這塊美麗的國土。

（作者為從軍十年，現為退役軍人）

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