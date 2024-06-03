自由開講》談立法委員行為的自律與他律

◎陳逸南

依自由時報6月2日A3版「藍營：立法委員行為法 已要求利益迴避」報導指出，立法院院會上週通過國民黨團、民眾黨團主導的「立法院職權行使法修正案」。面對立委權力變大，如何做到利益迴避，國民黨立委吳宗憲認為，「立法委員行為法」已有嚴格要求立委要利益迴避，立委行使調閱權時必須要遵守相關規範。

又指出，吳宗憲表示，「立法委員行為法」第廿條明定，立委行使職權所牽涉或辦理之事務，因其作為獲取前條所規定之利益者，應行迴避。「公職人員利益衝突迴避法」第6條第1項也規定，公職人員知有利益衝突之情事者，應即自行迴避；同法第10條第1款：民意代表，不得參與個人利益相關議案之審議及表決。這些都有利益迴避相關規定。

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有關吳宗憲立委之說法，顯有曲解法律及欺騙人民之嫌。查現行「立法委員行為法」第19~24條有關「利益之迴避」如有發生違反之情事，沒有罰則之規定。且該法第20條規定：立法委員行使職權所牽涉或辦理之事務，因其作為獲取前條所規定之利益者，應行迴避。

國民黨立委吳宗憲（左）。（資料照）

前述所稱「前條」（按即第19條）之規定：本章所稱之利益，係指立法委員行使職權不當增加其本人或其關係人金錢、物品或其他財產上之價值。查該條有關「其關係人」欠缺法律明確性，該法已施行25年（1999~2024年），為何不加以修正使其明確化呢？

又查「公職人員利益衝突迴避法」第6條第1項規定：公職人員知有利益衝突之情事者，應即自行迴避。第16條第1項規定：違反第6條第1項規定者，處新臺幣十萬元以上二百萬元以下罰鍰。第10條第1項規定：公職人員依前四條規定迴避者，應依下列規定辦理：一、民意代表，不得參與個人利益相關議案之審議及表決（二~四項略）。有關該法第10條第1項之違反，也沒有罰則之規定。

我們發現，有關立法委員行為的自律與他律，未能跟上時代需要來加以配合，且前述該法第6條第1項、第16條第1項及第10條第1項，均與最近「立法院職權行使法」新規定有關國會調查權之行使，國會對人民開罰單等毫無相關，也是一項事實，人民千萬不要被政客立委們給騙了。

（作者為仲裁人）

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