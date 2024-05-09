晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》報稅季遇國會亂象 稅金繳得不情不願

2024/05/09 15:27

◎關心時政的納稅人

五月是報稅的季節，近幾年由於政府部門效率大幅提升，報稅的速度及方便性讓報稅不再像以前一樣是個苦差事，甚至前兩年我都因單身、撫養家人而有機會獲得退稅。然而今年看了立法院的亂象之後，卻讓我覺得這個稅繳得不情不願。

本屆立法院自開議以來亂象不斷，除了有不在場投票、院會期間整團立委到不友善的國家出訪，還有小黨出席不投票、多數黨頻頻喊散會的狀況；近日甚至有立委藉職務之便取得國防外交機密文件，卻拿來做新聞操作意欲轉移自身爭議焦點。

立院司委會昨續排審國會改革相關草案，國民黨團再度以人數優勢通過散會，民進黨團總召柯建銘痛批「國會已死」。（中央社）

攤開立法院單位預算，其中有立法支出、委員問政業務、議事業務、黨團補助等費用，這些項目原本都應該用來做法案研究、擬定適合現實現況甚至帶領進步概念的法律；但是目前看起來，許多委員不僅草案亂提，疑似抄襲中國退步的勞動法，還阻擋其他委員提案進入委員會討論，甚至在討論到像性騷擾這樣涉己的特別法時，還發動同黨委員強制散會。幾個月下來，國會空轉、亂象頻仍，沒有通過甚麼對人民有益處的法案，這種坐領高薪做薪水小偷的立法委員，我實在是半分薪水都不願意給他們！

期盼立委諸公好好反躬自省，人民選出他們並不代表願意接受他們這種荒腔走板的行徑；我已經打過電話給區域立委，反應對相關國會亂象表達不滿，要求我選出來的立委針對我所在乎的議題表達態度，希望其他跟我一樣，關心時政的一般人民，也可以打電話給選區立委，畢竟立委應該反應真實民意，而非被自己的黨團綁架或被自己的利益蒙蔽。我希望用我繳的稅金運作的立法院，不要被一群對國家沒有幫助的民意代表把持。

（行政人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書