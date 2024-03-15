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自由開講》韓國醫學界的世紀危機

2024/03/15 13:07

◎蘇冠賓

韓國醫師罷工、醫學生休學、教授辭職的事件，牽涉到盤根錯節的系統錯誤，並不是「醫生薪水不夠、偏鄉沒有醫生、醫生缺乏救人的熱情」等等風向操作的表像。

韓國目前這場世紀危機，最需要的就是「對話」，政府必需重根檢討整個系統的錯誤，而非利用帶動「仇醫敵醫、醫生要有醫德」的風向來提高執政支持度。（美聯社）

我在2016年訪問某韓國醫學大學，當時附設醫院精神部主任告訴我，他們所招募到的都是該大學醫學院前五名的畢業生。令我最訝異的是他們的住院醫師訓練，第一年是真的「住院」的醫師，急性病房會空出一間，讓住院醫師作為值班室兼做辦公室，住院醫師一整年不能出病房，連家長要看孩子都要來病房裡面探訪。現在已經是資深教授的部主任很自豪的告訴我，他們當初都是這樣訓練出來的。

然而，聘用住院醫師的目的是栽培人才，不應只是當作人力來使用。反觀台灣幾十年前，教學醫院也曾經以年輕的實習和住院醫師作為第一線人力，一直到了近年來醫學教育改革，才真的把學生當作學生！

其次，韓國健保給付低落，醫療訴訟高漲，政府多項決策都不利於照顧急重症的醫師，甚至造成「仇醫和敵醫」的風向。多數醫師走向基層，從事自費和醫美，人數大增自然把握醫學會的權力。政府面臨醫療水準低落、醫療資源分配不均的難題，向醫學會求助，但醫學會主要功能變成維持健保點數，也無力左右多數醫學會會員的動向，最後政府竟用最下策，採取增額招募醫學生的手段（從每年三千多位再增加二千位），一時引燃戰火。前天我跟韓國的醫師閒聊，他們對政府有非常多的不滿，認為在帶動仇恨醫師的過程當中，許多政治人物的知持度反而大大提高。

韓國目前這場世紀危機，最需要的就是「對話」，政府必需重根檢討整個系統的錯誤，而非利用帶動「仇醫敵醫、醫生要有醫德」的風向來提高執政支持度。此外，韓國遇到的狀況，有一些台灣已經經歷，有一些也將要經歷，值得深思借鏡。這件事件一定會對未來韓國的醫學教育和醫療帶來長遠的創傷，我也很期待並祝福韓國醫療界的朋友們，能夠平安度過這個危機！

（安南醫院副院長、憂鬱症中心主持人）

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