宮臨冬

近期金門海域因中國「三無」漁船引發爭議，這些船隻缺乏船名號、船籍港、船舶證書，不僅違反中國自身法律，更對我國金門海域安全構成威脅。然而，中國政府卻雙標漠視其漁船違法自身法律行為，這一放任態度引起了台灣輿論乃至國際社會的關注。

中國對「三無船隻」的雙重標準

中國政府對「三無船隻」採取了雙標態度。一方面，中國各地對此類三無船舶進行積極取締，甚至在法律上明確規定了禁止離港並將其沒收銷毀的措施；以珠海市為例，珠海海警局發布了嚴厲打擊非法海釣活動的通告，但實際上卻對這些船隻在金廈海域的普遍存在視而不見，導致海域秩序混亂，甚至發生了嚴重的安全事故。

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中共將「三無船隻」問題政治化，企圖藉此干擾台灣的內政，這種做法不僅無助於解決實際問題，還可能加劇兩岸關係的緊張局勢。（金門海巡隊提供）

黃捷的質詢與海巡署的回應

日前立法院內政委員會邀請海委會主委管碧玲等官員，針對中國快艇翻覆案進行專案報告。民進黨立委黃捷指出，中國「三無」船不只「三無」，甚至遭爆船上漁民居然沒有中國核發的漁民證書，也讓黃捷在台上大嘆：「這等同『無照駕駛』！不取締難道要喊歡迎光臨嗎？」 黃捷強調，對於「三無」船，我方都是嚴加查緝，我國海巡署人員取締執法有據，並無不當。最後，黃捷呼籲海巡單位，無論是設備或執法船，該改善的就要改善，但案件在司法釐清前，海巡署沒有所謂的道歉問題，更要堅守住台灣漁權、治權與主權三大原則、不可退讓。

國軍與國防政策的重要性

同時面對中國政府對「三無船隻」問題的漠視及灰色地帶手段的運運，台灣國軍的存在顯得尤為重要。國軍不僅要維護國家的領土主權，還要保障國民的生命財產安全。因此，台灣必須堅定支持國軍，加強國防政策，以確保海域的安全與穩定。

結語：漁船事件政治化的危害

中共將「三無船隻」問題政治化，企圖藉此干擾台灣的內政，這種做法不僅無助於解決實際問題，還可能加劇兩岸關係的緊張局勢。因此我們應該保持冷靜，以客觀理性的態度處理相關問題，並尋求解決方案、保持冷靜理性的態度應對中國的挑釁行為，以確保海域的安全與穩定。

（中共研究人員）

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