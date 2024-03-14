自由開講》國民黨、民眾黨的中配法案，恐怕內建「恐同」心理？

康語妮

國民黨與民眾黨爭搶「親中代理人」的遊戲，立院優先法案分別抬出「中配6年改4年」的針對中配的寬鬆政策。 但卻忘記另一種「中配」的存在—「同婚」。

如今台灣與全世界各國都可以同性婚姻，獨獨遺漏「中國同婚」，因為兩岸人民關係條例，兩岸非正常國家關係，所以跨國同婚過關了，卻留下了「台陸同婚」成為民進黨政府逢中必反政策下的「人權孤兒」，也成為蔡英文把同性婚姻當作重大政績下「一道人權陰影」。

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上次大選蘇貞昌、尤美女紛紛出書大談「同婚過關」的艱辛與膽識，卻隻字未提台灣同婚還有一塊「人權缺角」，民進黨執政下的抗中、反中意識高漲，讓兩岸同性戀人「相愛卻不能結婚」，忘記了人權應該高過任何的意識型態。

身為在野黨國民黨、民眾黨將「異性戀中配」當成寶，又是提名不分區（徐春鶯事件）、又是提早拿身分證、又是不在籍投票、更甚至中配親人可以帶來台灣使用健保醫療福利。卻完全沒人提到連「結婚」這種低標人權跟權益都不可得的「同性戀中配」。

上次大選民眾黨多次提出「柯文哲任內提釋憲」的邀功與收割同婚政策，來洗白自己的恐同言論，如今最佳洗白恐同方式，應該被當即提出「台陸同婚」，卻只見民眾黨關鍵少數的靜默與不作為。（本報資料照）

回望上次大選民眾黨多次提出「柯文哲任內提釋憲」的邀功與收割同婚政策，來洗白自己的恐同言論，如今最佳洗白恐同方式，應該被當即提出「台陸同婚」，卻只見民眾黨關鍵少數的靜默與不作為。

本次立法院最大黨的國民黨，明明應該撿漏「民進黨政府最大人權失敗一塊拼圖」，質詢且質疑「台陸同婚」的荒謬之處，點出被蔡英文與她的官員刻意忽略的結婚人權，但國民黨也從未提過。

我們只看到國民黨、民眾黨一邊替「異性戀中配」大開方便之門，一邊緊緊關上「同性戀中配」存在事實之門，究竟「一個中配、兩套標準」，這些中配寬鬆法案除了表面上親中以外，大家沒看見是裡頭內建暗藏了「恐同」心態，對於兩岸相愛的同性戀來說，等待結婚的他／她們，更加的絕望且殘忍。

（作者為性別平權工作者）

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