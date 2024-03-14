自由開講》HR7521法案：倡議將TikTok與中國共產黨脫鉤的具體行動成果

Hello Taiwan

美國在今天具有里程碑意義的投票中，美國眾議院通過了一項阻止中國共產黨在美影響力的法案。

儘管該措施在參眾議院引起兩邊支持者熱烈的爭論，但此次眾議院投票結果是352票贊成，65票反對，其中15名共和黨人和50名民主黨人投了反對票。

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這項通過共和黨為多數的眾議院的法案，正值前總統川普表示反對禁令之際，在今日通過眾議院後，該法案會由參議院進行討論及投票，若參議院也多數同意，則會送去白宮由拜登簽署成為正式法案。

HR7521法案，正式名稱為「保護美國人免受外國敵對勢力控制應用程式（app）的威脅法案」，旨在保護美國的國家安全，防止像TikTok這樣由外國敵對勢力控制的app對美國造成威脅。該法案規定，除非這個擁有大約1.7億美國用戶的社群媒體平台能從其中國母公司ByteDance中剝離出來，否則禁止在美國應用商店提供TikTok等app。法案要求這些app切斷與受外國敵對勢力控制的實體如ByteDance的聯繫，以避免在美國被禁用。

Hello Taiwan的執行長江明信本週一傍晚前往華盛頓特區，在週一週二不到24小時的時間，於美國國會展開了一場馬拉松式會晤，為這項法案以及其他與台灣相關的議題爭取支持及發聲，同時協助安排幾場北美洲台灣商會聯合總會與國會議員的會晤。這次拜會共計會見了4位參議員及15位眾議員，其中包含了8位共和黨成員和11位民主黨成員。

這次拜會共計會見了4位參議員及15位眾議員，其中包含了8位共和黨成員和11位民主黨成員。（圖：Hello Taiwan提供）

他表示，從與參議員和眾議員的會議中得到的正面回饋讓人鼓舞。他特別提到，S.2995法案雖然眾議院版本已在六月通過，但仍需要更多共同發起人支持這項跨黨派法案。此外，雙重稅法案正在等待參議院投票安排，一旦在參議院通過，拜登總統已經表示他將簽署該法案。這場快速穿梭的會晤不僅展現了Hello Taiwan對台灣議題的熱情與堅持，也彰顯了海外台僑在國際舞台上為台灣發聲的決心。每一次會面，都是為了讓台灣的聲音在國際間更加響亮，證明了台灣在全球民主與自由的舞台上不可或缺的角色。

江明信在此關鍵時刻表示，眾議院通過HR.7521法案是一個值得慶祝的時刻，特別是在成立「中國共產黨戰略競爭特設委員會」後，這是美國首次採取了具體措施來減輕透過TikTok的中國共產黨影響。這表示Hello Taiwan倡導將TikTok與中國共產黨脫鉤近兩年來的具體行動開始有了成果，未來將會繼續與兩院的成員交流，爭取台灣獲得更多跨黨派的支持。

Hello Taiwan倡導將TikTok與中國共產黨脫鉤近兩年來的具體行動開始有了成果，未來將會繼續與兩院的成員交流，爭取台灣獲得更多跨黨派的支持。（圖：Hello Taiwan提供）

江明信也分享了他在不同會議中的經歷，包括與首席成員Raja Krishnamoorthi的討論，以及上個月在柏林世界論壇上的討論。 他強調，眾議院商業和科學委員會一致通過HR.7521法案，顯示了強烈的跨黨派支持。 台美人社區對此消息的反應非常積極，自主的發起支持該法案的聯合聲明，並在本週二將這份包含全美23個不同的台美人社團聯合聲明轉交給了「中國共產黨戰略競爭特設委員會」。

Hello Taiwan同時安排了由北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）會長Joey Chiang 所率領的代表團，在國會山莊的台階上與前眾議院議長Nancy Pelosi會面，共同展現對歷史性TikTok法案的支持。這一行動不僅彰顯了台灣社群對於維護網絡安全與抵抗外來干預的堅定立場，也進一步加強了台灣與美國在數位時代安全議題上的合作與連結。

現在，HR.7521法案已經通過眾議院，將移交參議院討論。 這是台灣社區和所有支持台灣的人士共同努力的成果，展現了對台灣未來的堅定承諾和支持。 在國際政治的棋盤上，Hello Taiwan不僅關注於文化交流與僑民外交和共產勢力對美國的威脅，更深刻理解到台灣安全的重要性。在這個關鍵時刻展現了其影響力，成功促使民主黨提出一項特別的「discharge petition」，這是一項罕見且具有挑戰性的程序動作，旨在迫使參議院盡快通過一項高達80億美金的對台軍事援助案。這一行動不僅凸顯了Hello Taiwan對台灣國家安全的堅定承諾，也彰顯了其在國際舞台上為台灣發聲的能力。

此次援助案的成功推動，是在華盛頓一片政治僵局中的一線光明。面對保守派對於提供更多軍事援助給烏克蘭的猶豫不決，以及眾議院議長Mike Johnson對於參議院上月通過的援助包裹持保留態度，Hello Taiwan的努力無疑為台灣在國際上的安全與穩定提供了關鍵支持。此外，該援助案還包括約19億美金用於補充美國提供給台灣的武器，以及約33億美金用於支持美國、澳洲和英國的安全夥伴關係，共同構建更多美製潛艇，進一步抵禦中國政府的侵略行為。

附註：

會見名單

共和黨成員：

Senator Charles Grassley （IA）、 Senator Marsha Blackburn （TN） 、Senator John Thune （SD）、 Senator Thom Tillis （NC）、 H.R. Miller Meeks （IA-2）、H.R. Nick Lalota （NY-1）、 H.R. Randy Freenstra （IA-4）、 H.R. Tom Kean Jr （NY-7）

民主黨成員：

H.R. Brad Sherman （CA-30）、 H.R. Mikie Sherill （NJ-11）、H.R. Ro Khanna （CA-17）、 H.R. Ruben Gallego （AZ-7）、 H.R. Tom Suozzi （NY-3）、H.R. Raja Krishnamoorthi （IL-8）、 H.R. Josh Gottheimer （NJ-5）、 H.R. Nydia Velázquez （NY-7）、 H.R. Adam Schiff （CA-28） 、H.R. Chrissy Houlahan （PA-6）、 H.R. Marilyn Strickland （WA-10）

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