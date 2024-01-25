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自由開講》以法律專業角度剖析王志安限制入境事件

2024/01/25 15:22

觥羊

前央視記者、中籍人士王志安日前於來台觀光，並在觀光期間從事採訪報導並參與網路脫口秀節目錄製，遭我國移民署判定為從事與許可目的不符的活動，依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條，廢止其入境許可，並管制5年不得來台觀光。對此，其本人及許多網友（尤其是王志安的粉絲）指責移民署為了處罰王志安公開發表批評執政當局的言論，所以將其封殺，進而批評我國政府限制言論自由，跟中國共產黨沒什麼兩樣。

但若是以法律專業來剖析整個事件，可以看出其實移民署並未違背依法行政原則，也並未限制言論自由。具體來說，上述許可辦法具備《兩岸人民關係條例》第16條第1項的授權，而條例第15條第3款就已經明文規定，大陸地區人民不得在臺灣從事未經許可或與許可目的不符之活動。且許可辦法第16條第1項第6款更是明文規定，大陸地區人民申請來臺從事觀光活動，若是從事與許可目的不符之活動或工作的情形，得撤銷或廢止其許可，並註銷其入出境許可證；同條第3項第1款則規定，此種情形應自廢止許可之翌日，於五年期間內不予許可其申請來臺從事觀光活動。

本次事件中，王志安在來台期間，拍攝影片、前往大選造勢現場及於節目中公開發表高度政治性的言論，怎麼看都不僅僅只是在進行觀光活動。因此，無論王志安上「賀瓏夜夜秀」是否有收取通告費，他在台灣所進行的都是「與許可目的不符的活動」，移民署自然應該廢止入境許可並管制入境。至於網友所謂「選擇性執法」的質疑，其實是在主張「不法之平等」，在法律上絕不可能站得住腳。簡單來講，無論是憲法或行政法上的平等原則，指的都是合法的平等，而非違法的平等。最常見的例子，就是同樣是超速或闖紅單，民眾不能因為看到其他人違規卻沒被警察開到罰單，就要求警察也不能開自己罰單。

前央視記者王志安上「賀瓏夜夜秀」，違反相關法規，移民署廢止他的入境許可，並管制五年不得來台。（取自YouTube）

再者，不少網友提到樂樂法利同樣也上節目卻未遭限制，但在兩岸人民關係條例的架構下，中國地區人民本來就不能與其他國籍之外國人同日而語，且根本沒有人確定樂樂法利拿的是不是只是觀光簽證。從這點來看，再加上上述「不法之平等」的法理，根本不構成主張不應限制王志安入境的理由。

最後，如果王志安真的有所不滿，大可以走行政救濟程序，因為我國是民主自由法治國家，有完善的司法救濟程序，從訴願、行政訴訟一路到憲法法庭違憲審查制度，都可以讓人民聲張自己的權利。因此，王志安大可不必在X平台（即改名後的推特）上推文罵街，甚至批評我國政府與中國共產黨沒有區別。再加上其對身障者的爭議言論，王志安在在顯示出他對民主法治國家的不了解，甚至也不先去理解就大肆批評、詆毀我國政府。這些言行都讓他多年苦心經營的溫和、客觀、理性的形象開始土崩瓦解，未來即便再怎麼發聲，所說的話聽在大眾的耳裡也未免要大打折扣。

在此也規勸因政治傾向而企圖操作這次事件的那些人，不必借題發揮減損我國作為民主法治國家的威信，否則只會讓對我國虎視眈眈的中共漁翁得利，在背後暗自竊喜。

（法律研究助理）

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