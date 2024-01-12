自由開講》當個勇敢驕傲的台獨分子

◎王興煥

台灣有近2350萬人，其中30%以上（700萬人）身分認同是「拒絕中華民國的台灣人」。但是現在有能量向國會叩關的政黨當中，只有台灣基進主張終結中華民國體制，與這700萬「只要台灣，不要中華民國」的台獨分子共鳴。

回顧這次大選的正副總統政見發表會，民進黨、國民黨、民眾黨，全部都認同並捍衛中華民國。可以預見，1月13日大選，700萬台獨分子只能再次將總統以及多數的區域立委選票投給主張「中華民國台灣」的民進黨候選人。但是在政黨票方面，台獨分子應搶救的是唯一的台獨政黨台灣基進，讓拒絕中華民國的聲音不至於在「天然台」普遍的時代諷刺地缺席國會。

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在民進黨確定往中華民國認同傾斜的時候，因為台灣基進存在，至少還能區別華獨（中華民國台灣）與台獨（台灣共和國），以及分別代言的政黨。政黨作為民意的結晶，如果唯一拒絕中華民國的台灣基進不存在，台獨的民意如何被尊重？如何擴大？「中華民國台灣」是否就此襲奪了台獨的定義？

況且，台灣的民主失靈，不是因為國會民進黨沒過半，而是沒有忠於台灣的在野黨。每四年一次大選就會產生的亡國焦慮，不是因為民進黨能否繼續執政，而是沒有第二個忠於台灣的政黨可以作為安心輪替的選擇。

諾貝爾獎得主、前中研院院長李遠哲博士推薦台灣基進：「民進黨做不到的，讓台灣基進來做。」要解決台灣的民主失靈與亡國焦慮，唯一的解方，就是讓台灣基進進入國會，擔任以台灣利益為優先的在野監督，也成長為第二個可以被安心託付政權的本土政黨。

「第二個本土政黨」就是台灣大局！這是台灣基進十年參選始終堅持的信念，也是讓國民黨與民眾黨徹底萎縮、民主鞏固與國家完成的唯一道路。

圖為台灣基進啟動陸戰總動員，衝刺政黨票。（資料照）

從威權年代迄今，台灣本土化與民主化的局面都是被勇氣與堅持打開的，而不是被保守妥協計算出來的。我們正面臨台灣認同與第二個本土政黨是破繭而出還是胎死腹中的歷史關頭，就讓認同中華民國的政黨票投給民進黨，而台獨分子則團結支持台灣基進繼續存在，而且以擁有立委席次的規模存在。

台灣基進需要各位台獨分子的勇氣與堅持，堅定投下手中的政黨票，並說服更多人為台灣大局投票！台灣的大局，不是用百萬票搶救一個中華民國大兵，而是用百萬票光榮集結，搶救唯一的台獨政黨，授權台灣基進在國會擔任第二個本土政黨！

讓我們團結在一起，政黨票投4號台灣基進，拒絕「中華民國台灣」的一再勒索，當個勇敢驕傲的台獨份子！

（台灣基進黨主席、台灣國家聯盟執行委員）

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