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自由開講》面對民主，身為年輕人的我們應該肩負更多的責任

2024/01/11 16:24

楊豐榮

在2024年總統大選的最後一週，各政黨投入大量資源進行動員和造勢晚會，參與人數從兩萬人、三萬人，一直到十萬人都有。雖然有人在空拍圖上調侃這些都是年長者的動員，但換個角度思考，為什麼在支持台灣民主的行動場合，年輕族群總是相對缺席呢？

動員是各政黨在舉辦大型活動時常用的手段，目的是將支持者從各地匯聚到同一場地。這既可營造壯觀場面，也能激發選民對選舉的熱情。參與選舉動員是相當辛苦的，需要早出晚歸、乘坐遊覽車到達不同地區，而在一月份的台灣，無論在北部還是南部，夜晚通常相當寒冷。儘管如此，這些人仍願意為了支持某個政黨而行動，表達對於選舉的關切。這些人是透過實際身體力行的方式，支持台灣民主。

無論在北部還是南部，夜晚通常相當寒冷。儘管如此，這些人仍願意為了支持某個政黨而行動，表達對於選舉的關切。這些人是透過實際身體力行的方式，支持台灣民主。（本報資料照）

然而，在各政黨造勢活動中，年輕族群的參與相對較少。除了是年輕族群在工作和家庭生活較為繁忙，沒有太多時間參與造勢活動外，也讓人思考這些對政治可能相對不熱情的年輕人，是否會在選舉日親自行使公民權，還是會以家庭和工作繁忙為由，放棄參與台灣民主的過程。

筆者曾與去年從國外飛回台灣，為了投票的年長者交談。雖然這些人可能長時間在國外生活，生活重心已放在國外，但他們仍然願意為了台灣的民主發展而回到台灣，投下自己的一票，甚至參與各個立法委員和政黨的造勢活動。這些長者為台灣的民主發展不遺餘力，即便年事已高，卻仍不忘用實際行動推動台灣的進步。相對之下，20到39歲的年輕族群投票率相對較低，對台灣的政治和民主歷史了解也相對有限，讓這些長期在國外居住的人憂心台灣的民主發展可能走回頭路，甚至威脅民主。

在深入了解這些從國外回來投票的人的想法後，我們應重新思考自己是否過於習慣、甚至把台灣民主視為理所當然。事實上，這樣的民主是由前一代的人用流汗甚至流血的代價贏來的，才使得我們能享有目前的民主社會和選舉制度。

或許我們應該更用心參與選舉、了解選舉，甚至深入瞭解各政黨對選舉的立場。當我們真正了解政治，對台灣的民主和自己的權益有更深入的認識後，我們就能更好地掌握自己的未來。年輕一代應該肩負起更多責任，讓台灣的民主走向更好的道路，用實際行動守護台灣的民主自由。

（作者為室內設計師）

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