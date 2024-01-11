自由開講》用選票掌握台灣的命運

張世賢

被藍營重新拱出來當寶的韓國瑜，站在台上拿著麥克風狂喊，「若沒有中華民國的保護跟照顧，一個礦工的小孩怎麼能當上副總統，現在又出來選總統」，這種顛倒因果關係的話，只有傲慢的黨國權貴講得出來。

韓國瑜說，「若沒有中華民國的保護跟照顧，一個礦工的小孩怎麼能當上副總統，現在又出來選總統」。（本報資料照）

事實是，當年突然佔據台灣的國民黨，不曾照顧低層的勞苦大眾。一九四○年代若沒有被「共匪」驅趕到台灣的國民黨，扛著「中華民國」的招牌借殼上市，台灣很可能依聯合國憲章舉行公民投票獨立了，而當年突然湧進數百萬軍民，在沒有天然氣可用的情況下，如果沒有幾萬名礦工深入地底賣命挖煤，哪來燃料發電？用什麼給全台軍民炊煮吃飽？如果沒有低層的眾多農漁民辛苦勞作，哪來食物養活全台軍民？顯然若沒有這些勞苦大眾的犧牲奉獻，被趕到台灣的中華民國早就難以為繼了，給遭到流亡政府漠視而幾乎自生自滅的低層勞工磕頭感謝都來不及，怎能反而質問他們艱苦奮鬥的子女「憑什麼坐上高位」？

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這些勞苦大眾在國民黨威權體制的殖民式統治下，過著非常簡陋窮困的生活，尤其是賣命養家的礦工們的淒慘窘迫，近來在國民黨毫無人性地狂打賴家礦寮後才漸為人知，親身挖煤的毛振飛、礦工之子吳念真導演和林建隆教授等人現身含淚回顧，加上許多電視節目主持人和來賓的激動氣憤訴說，才讓人察覺國民黨是多麼冷酷無情的獨裁專制集團，高高在上的掌權者或既得利益階層是多麼鄙視低層的升斗小民！

吳念真導演、林建隆教授和賴清德等人，在極其惡劣的環境下掙扎求生，自立自強，都是可以寫成小說、拍成電影的勵志感人故事，但國民黨當過市長、選過總統、一生吃香喝辣的韓國瑜，卻至今還如此趾高氣揚，如此不屑地質疑賴清德，真令人擔心黨國復辟後台灣人民會有怎樣的下場？ 國民黨「台灣人民不欠民進黨」的說法，可交由後世史家評論。但一九四○年代以來的二二八、白色恐怖、清鄉、戒嚴、洗腦、打壓母語、文化「去台」、司法偏藍、軍隊黨化、中壢事件、高雄美麗島事件、不知多少萬人被關被殺、家庭破碎、一長串貪腐掏空台灣且經法院認證的名單，等等罄竹難書的劣行惡跡，國民黨積欠台灣人民的，已經無法計算。這個慣於騎在人民頭上作威作福的爛黨，一旦復辟成功，融入「一個中國」後，台灣將萬劫不復。

在清廉、勤政、愛鄉土的民進黨治理下，台灣已經擺脫野蠻落伍的中國糾纏，穩步走向文明世界，普獲民主國家敬重相挺之下，內外交困的中共已不敢稍越雷池，入侵台灣，只有惡質的爛黨還在聯合共匪恐嚇「台海兵凶戰危」。這次大選攸關國家存亡絕續，聰明的台灣人民在檢視各黨的表現後，應知為自己、為子孫做出正確的抉擇。

（作者為退休公務員）

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