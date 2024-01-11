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自由開講》堅持台灣是主權獨立的國家

2024/01/11 16:03

吳義德

「使台灣成為一個新而獨立的國家」，是長老教會長期努力以赴的目標，亦是台灣主權獨立的國家。 二○二四年總統大選，是一場制度的選舉，即民主統治與威權統治非「戰爭與和平」，更是民主制度與威權制度。特別理應讓年輕人知道，過去台灣從228事件、白色恐怖、威權統治、解除戒嚴、開放黨禁，總統直選，到民主自由國家的歷程，是得來的不易。（參考臺灣民主化- 維基百科，自由的百科全書） 此次的台灣大選，是中共歷次介入最深、也最複雜的一次。但每次台灣重要選舉，中共都會介入，以致於都會出差錯，例如：九日，大選前第四天，台灣國防部針對大陸發射衛星飛過台灣南部上。前總統馬英九八日接受德國媒體專訪，兩岸關係方面，必須相信習近平。以上均會引起台灣人民的反感。

每次台灣重要選舉，中共都會介入。（本報合成）

針對前總統馬英九受訪表示，台灣安全和平要依靠中國國家主席習近平的善意。曹興誠則表示，台灣和一般民主國家不同，有個專制政體日日夜夜就想要顛覆你的民主自由體制。「華文自媒體台灣大選觀選團」帶著百萬人氣來台。曹興誠致詞指出，這不只是兩黨的選舉，而是民進黨與共產黨、民主自由與威權專制的選擇，「中共顯然透過在野政黨進行認知作戰」。

值得關注的國民黨十日分別在自由時報和聯合報頭版刊登「政黨論替，真民主，」看起來蠻正確的？但國民黨一直配合中共政策，又在選前再派國民黨副主席去中國，居心何在？又很多消息明確指出中共介入大選最重要的目標，就是要阻止賴清德和蕭美琴當選。因為國民黨和民眾黨的主張，有利於中共推行其一個中國政策及習近平的一國兩制策略。

民進黨有改變，「去中共化」，非「去中國化」。民進黨能夠進一步分清中共不等於中國，用去中共化代替去中國化。這就是美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的主張：「去中共化，非「去中國化」，對待中共保持距離，對待中國人民友善。

今日台灣出現了認同的危機，在政治統獨的爭議上，部分人民對台灣的定位選擇「維持現況」，即一種既宣稱要與中國統一，又宣稱台灣政府主權獨立的政治主張，也就是說台灣人民的政治選擇，是讓自己的身分認同持續模糊。

若台灣人自己不堅定、不團結、鬧內訌，台灣將失去建立優質的國家，身為長老教會傳道人更要持續堅持「使台灣成為一個新而獨立的國家」。

（台灣長老教會退休牧師）

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