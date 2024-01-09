自由開講》凝聚全民愛台意識戰勝紅色勢力

◎諸葛風雲

台灣古稱福爾摩沙是美麗的寶島，充滿著旺盛生命力，先民為了理想勇渡黑水溝，將海鯤之島打造成我們安生立命的所在；近年來中華民國台灣的民主自由發展、高科技與經濟貿易的實力，已成為各國爭相報導的注目的焦點，使台灣成為世界的台灣，這是我們二千三百萬人民共同努力的成果。

然而此次總統大選及立委選舉，我們要面對藍白在野黨力量恣意抹黑台灣的成就，為了他們自私的政治利益而推出失格的候選人，完全失去了道德底線，利用謠言與媒體不擇手段中傷、毀謗、造謠、羞辱具有台灣意識價值的對手，企圖愚弄人民騙取選票，甚至於濫用司法資源到處亂告，不惜撕裂人民情感、製造族群的對立、破壞國家認同與對岸中共愛昧不清，相互唱和，完全複製共產黨的兩手策略，宣稱只要他們當選兩岸就會和平，說執政黨當選會引發戰爭，卻不提台灣卻已經屹立在西太平洋上成為世界第二十一大貿易體；每天共機、共艦擾台，不去譴責中國的行為卻檢討我們的政府跟國軍保衛家園然後又要把役期改回四個月；一方面說要重啟服貿，讓對岸學生可以來台就學就業，卻罔顧台灣人的就業權還說要降低失業率；另一方面又說堅決反共，要保護中華民國要買更多的武器，卻反對潛艦國造要讓我們的子弟操作八十歲跟四十歲的潛艦；要為國軍加薪；這背後充滿算計都是為了選票而置國家安全於不顧，更沒有為台灣的安全以及下一代著想；口口聲聲說著居住正義卻大買農地全家圈地、更有一手收取學生宿舍費用一手大買土地養地，完全不顧利益迴避吃像難看。

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此次總統大選及立委選舉，藍、白在野黨力量恣意抹黑台灣的成就，為了他們自私的政治利益而推出失格的候選人，完全失去了道德底線。圖為國民黨總統候選人侯友宜（左）及民眾黨總統候選人柯文哲（右）。（報社合成／資料照）

小英總統八年來承接前任的爛攤子，經過八年的努力，讓台灣的能源轉型備轉容量拉高到十四%以上、國防建設上面對美軍售還有軍援加上國防自主的成果都遠超前任作為，甚至還控制住了電價讓台灣通貨膨脹遠低於世界各國，去年還有六千元的全民共享普發現金讓各國稱羨，今年不但基本高資上調每月為新臺幣27,470元，每小時基本工資為183元之外，軍公教現職退休人員都還要調薪慰勉大家的辛勞；反觀中國正面臨經濟政治上的內憂外患，最高的上海基本工資月薪人民幣2690元折合台幣才11620.8元，若開放中國人來台豈不讓它們趨之若鶩與我們搶工作，所以請鄉親們選擇可以延續小英總統世界台灣的路線的優質總統候選人美德配及延續政策的立法委員，讓我們以身為台灣人感到驕傲，讓台灣繼續成為世界的台灣，屹立在西太平洋上。

（大學助理教授、軍事部落客）

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