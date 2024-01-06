自由開講》因為我們相信民主，因為我們熱愛自由

高大凱

距離2024總統及立法委員選舉不到一週，這次選戰充斥謠言與猜疑，直到最後關頭，選情仍撲朔迷離。讓人不禁要問，為了台灣，我們可以做些什麼？筆者呼籲，讓我們以愛喚回對民主的支持。

回顧這場選舉，三個陣營中，僅有2號候選人賴清德從一開始就篤定要參選總統，帶著微笑說他準備好了，當郭台銘因連署參選遭致富士康被中共查稅，只有賴清德直接向中國呼籲珍惜台商、別對台商施加壓力，守護人民；反觀侯友宜與柯文哲這兩組候選人，視民主為無物，甘冒觸犯選罷法風險，密室協商藍、白合，復堂皇地將總統大選演成鬧劇一場，侯、柯兩方彼此仇恨、輕視，卻又公然「搓圓仔湯」，證實他們為了選情而患得患失、極度恐慌，他們擔憂的不是人民，而是選情。一方面固然讓人看了不捨，藍、白豈會如此淪落？同時足以懷疑，侯、柯準備好要帶領台灣前進了嗎？

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回顧這場選舉，三個陣營中，僅有2號候選人賴清德從一開始就篤定要參選總統，帶著微笑說他準備好了。（本報資料照）

有人說，可是賴清德是台獨工作者，會給台海帶來戰爭啊。果真如此嗎？1996年台灣總統直選，中國朝台海發射了多枚東風導彈又軍事演習，當時台灣執政的正是國民黨政府，所以，中共所敵視的豈止台獨，毋寧是台灣寶貴的民主與選舉，國台辦所謂「堅決反對台獨」，不過是中共離間、分化台灣人民的論述而已。因此，當國民黨在造勢場合聲稱，賴當選台灣會面臨戰爭、當柯文哲說賴當選台海戰爭風險升高，正是中了離間之計、與中共國台辦相互唱和，一旦這種說法深植人心，若有朝台海發生衝突，勢將導致台灣陷入分裂！那為何藍、白還要怎麼做呢？為了取得政權，所以不擇手段。不惜耗損台灣的團結信心與防衛實力，也要散佈恐懼以聚斂選票，這也證明了，國民黨及民眾黨並不在乎人民福祉。

親愛的家人朋友，距離大選剩下不到一週了，在我們持續為2號賴清德、蕭美琴爭取支持時，倘有人問起何以支持賴蕭配？請正面地告訴她／他：因為我相信民主，因為我熱愛自由！

（執業律師）

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