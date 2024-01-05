蕭茗觀點》習近平的權威開始出現裂縫

上海的抗議，中共的放棄「清零」，是習近平的權威一路下滑的開始。在習的權威下降之後，中國人現在也逐漸開始更多的獨立思考，他們的反抗是無聲的，他們用腳和錢來投票：不找工作、不買房、不消費、不投資、不生孩子，最致命的是，他們連賺錢都不好好賺。

蕭茗

中國領導人習近平在今年的新年祝詞裡，依然把中國描繪成形勢一片大好的樣子。他列舉了中國在各方面取得的巨大成就，並斷言國家在朝好的方向發展。 但實際上多種跡象表明，中國的情況並不樂觀。習近平的權威也正在變弱，經濟數據是大家都看得見的，而習近平在國內地位變化的真正原因是現在中國的民意。具體體現就是習近平的政策，他的承諾已經影響不了中國人了。刺激股市，房市，給經濟注資，讓人民生孩子，全都沒人聽了。

一直以來，西方最拿中共這個體制沒辦法的地方，就是它掌握民意的能力。這讓西方有理沒處講，只要習近平能忽悠住中國的老百姓，他的執政基礎就是牢固的，中共在世界上各種違背普世價值的行為方式就能得到國民的支持。 但是現在習近平已經在掌控民意方面出現了破口，這意味著，中共的統治有可能在未來出現變數。不管共產黨持續掌權是不是西方所願，未來在這一點上可能的改變都會對全世界造成重大影響，所以需要關注。

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中國領導人習近平在今年的新年祝詞裡，依然把中國描繪成形勢一片大好的樣子。（AFP）

習近平上台之後，一直想重新建立共產黨的執政合法性，也就是要確立有「中國特色的社會主義」是優於西方的自由民主制度的。為什麼要如此呢？這裡面有一個共產黨面臨的內在邏輯上的矛盾。

在共產黨起家的時候，它告訴大家要搞烏托邦，天下大同的共產主義，人們覺得這個理念很好，衝著這個來加入共產黨、支持共產黨。後來，從鄧小平時代開始，中國開始改革開放，從鄧小平到江澤民，再到胡錦濤，雖然還是共產黨執政，但已經在經濟體制上走向資本主義，而這為中國人民帶來了利益上的好處，同時，黨的領導地位在淡化。這個趨勢發展下去，就會出現一個問題：既然都搞資本主義了，都不是共產主義那一套了，為什麼共產黨還要在核心領導地位？

雖然，歷屆中共領導都強調了「黨的領導地位不能動搖」這個原則，但是，經濟制度和政治制度之間的不匹配始終是中國持續，均衡發展的巨大障礙。到習近平時代，這個問題已經非常突出。習近平上台後，有個志向，就是要把共產黨的執政合法性從新建立起來，他要用事實證明「有中國特色的社會主義」是優於資本主義的，他要讓中國的經濟制度和政治制度匹配，他要成就一個在這個制度之下的「中華民族的偉大復興」。

習近平上台後就開始改革，這個改革是用中國前幾十年在經濟上所取得的成果做為支撐的，但是習近平的改革把這點家底都揮霍光了。最令國人記憶猶新的是，在2021年8、9月間，中央政策頻出，整頓各行業，從電商，到電子遊戲，到課外補習，最後再到房地產，幾乎是每天錘爆一個行業。緊接著，2022年4月上海市民發生大規模針對封控的抗議，並且擴散到國內其他地區，而中共財政緊張，也無力再支撐封控，最終導致習近平放棄「清零」政策。本來，習近平認為疫情給了他很好的機會，讓他樹立威信，疫情前兩年，中國嚴格封控，在疫情方面比西方控制的好，因此經濟復甦的早。習近平充分利用這個機會，在國內夯實了「中國的製度比西方的製度優越」這個概念，但是隨著封控政策的失敗，習近平塑造的這個概念也崩潰。

上海的抗議，中共的放棄「清零」，是習近平的權威一路下滑的開始。在習的權威下降之後，中國人現在也逐漸開始更多的獨立思考，他們的反抗是無聲的，他們用腳和錢來投票：不找工作、不買房、不消費、不投資、不生孩子，最致命的是，他們連賺錢都不好好賺，中國現在最火紅的行業賺的是經濟走向衰敗的錢，例如，中國的直播帶貨現在主導了產品從生產，到銷售，到物流的所有環節，那些傳統的環節都在萎縮，甚至在快速消失。這個現象之所以出現的表面原因是中國人對電商平台的依賴越來越大。什麼呢？便宜。

中國的直播帶貨現在主導了產品從生產，到銷售，到物流的所有環節，那些傳統的環節都在萎縮，甚至在快速消失。（REUTERS）

而直播帶貨的播主之間的競爭又特別激烈，最後，能帶出貨的就是那麼幾個頭播主，這意味著，你要是商家，你要想把產品賣出去，就必須找這些頭部主播去帶貨。因此，所有一切都被捏在這幾家帶貨的平台上，他們要壓多低的價格，你就得同意多低的價格。而這個惡性競爭的結果是，價格越來越低，產品的品質也就越來越差，客戶服務也就越來越差。所有人的想法都是只要能賺一點就好，沒人在乎質量，沒人有心思經營品牌。而消費者的態度也是，什麼便宜我買什麼。品牌的唯一意義就是「便宜」，這就導致了中國的整體消費不斷降級，這其實反應了中國人對資金鏈的極度不安全感—我不看到現錢，我什麼都不信，只要能省錢，我對別的方面都可以忍受。

之所以有這種不安全感，也是由於人們對政府政策的穩定性，對中國經濟的未來沒有信心。今天投資，明天政策一變，就讓你血本無歸，所以，誰也不敢做長線投資，誰也不敢大膽的花錢，有錢先去還債，不投入擴大生產和經營裡去。在這種環境下，不管政府向經濟注入多少資金，都在銀行體系空轉。整個經濟其實是走向萎縮，這種惡性競爭的直播帶貨服務越火，中國的實體經濟就越糟糕。

中國人不好好做生意還有一個原因，就是民營企業家不知道自己賺的錢到底是不是自己的。2021年8、9月間，騰訊，阿里巴巴相繼宣布響應習主席的號召，分別向「共同富裕」計畫捐贈500億和1000億人民幣，這是習近平變相的從私人企業兜里拿錢。國家號召你捐，你敢不捐？所以，我的錢到底是不是我的錢？ 這是富人擔心的。

習近平的權威開始削弱，這個表現主要在國內，但國外也開始體現。義大利退出一帶一路、阿根廷退出金磚國家聯盟就是例子。最近，我從多個管道獲得消息，中國軍界普遍對習近平非常不滿，原因是習近平的反腐敗政策大大打擊了軍隊的利益。習近平也降低了軍隊的待遇，因此軍隊怨聲載道。中共的軍隊山頭林立，雖然表面上都聽習近平的，但是私下的陽奉陰違、消極怠工是一定的，甚至更大膽的動作也是有可能的。習近平最近對中國好幾個軍種最高層的大換血就顯示了習近平對軍隊的不放心，這是習近平的權力不像表面那麼牢固的另一個表現。

當在國內外，習近平的權威都出現裂縫的時候，改變就開始醞釀。中國目前看不出任何能堵上房地產崩塌對經濟帶來的缺口。習近平的各項政策工具已經失效，明年對中國將是極為困難的一年，因此也有可能是巨變潛伏的一年。

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