晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》原來「查假唱」只為介選？「五月天事件」看清中共「國家機器」的迫害追殺！

2023/12/29 10:45

◎王濬

搖滾天團「五月天」11月在中國舉辦演唱會後即陷入「假唱」風波，原先由中國自媒體人提出質疑，後來開始變得不尋常：先是上海市文旅局宣佈調查；接著官媒《新華社》、《人民日報》甚至《檢察日報》都跟進暗批「假唱」；國台辦更在記者會做出「希望台灣演藝人員『樹立良好社會形象』」語焉不詳的回應。

台灣搖滾天團「五月天」。（資料照，相信音樂提供）

而中共所有不正常的升高態勢與「未審先判」，以及官員亦有所指的回答，如今看起來都有了合理解釋：根據《路透社》報導，五月天遭「查假唱」的折磨，正是因為中國國家廣電總局為影響台灣選民，尤其是年輕人，而施壓五月天需發表「台灣是中國的一部分」等親中言論。中共官員更公然稱「如果他們拒絕合作，那就必須付出代價！」。

「五月天事件」在選前十幾天爆發，完全就是2016年「周子瑜事件」翻版，更是「中共施壓台灣藝人政治表態」的「2.0版」。當初的周子瑜只因為在節目中拿著國旗，就遭遇了一連串節目封殺、代言終止，甚至是逼迫其應聲明「認同一中原則、九二共識」的不公待遇。

儘管周子瑜被當作「台獨藝人」的理由非常牽強，但如今的五月天，中共甚至不需要編織任何的理由，就直接用「介選」為目的強迫其政治表態，否則就用「假唱」罪名栽贓，形同以五月天在中國市場每年高達上百億的收入，威脅其「挺一中」。不但罪名完全是「莫須有」，更是把信仰自由創作的藝人，當作中國古代宮廷的優伶般，肆意欺壓與利用。

不僅是五月天與周子瑜，過去包括蔡依林、田馥甄、徐佳瑩、張懸⋯⋯等藝人，都曾在中共極為牽強、甚至荒謬的理由下，被小粉紅大軍「出征」，冠上各種各樣的「台獨標籤」。對中共來說，只要是彰顯台灣作為一個主權獨立國家的存在，或是不願意配合中共宣傳「台灣是中國的一部分」、「九二共識」、「我愛祖國」，那就是「台獨」，除了大量來自中國民族主義的網路大軍攻擊，也可能面臨在中演出或代言事業的全面終止——

「五月天事件」更讓我們看到，你還可能因此遭到中共「國家機器」的迫害追殺，且如今，他們甚至不需要任何理由，只求能「介選成功」、推動台灣走向「一中」陷阱。

「假唱」的不是五月天，是中共每天掛在嘴邊的「兩岸一家親」與「關愛照顧台胞」論調。中共想逼信仰自由與多元的台灣樂團，在其歌詞裡填入格格不入的「九二共識」或「兩岸一中」，不但永遠不會得逞；相信台灣人也會再次用選票向中共證明：我們的字典沒有「投降屈從」、「走向專制中國」或「放棄民主自由」。如同五月天的歌詞所說「你相信什麼，你執著什麼，你就是什麼」。

政治工作者

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書