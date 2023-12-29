自由開講》原來「查假唱」只為介選？「五月天事件」看清中共「國家機器」的迫害追殺！

◎王濬

搖滾天團「五月天」11月在中國舉辦演唱會後即陷入「假唱」風波，原先由中國自媒體人提出質疑，後來開始變得不尋常：先是上海市文旅局宣佈調查；接著官媒《新華社》、《人民日報》甚至《檢察日報》都跟進暗批「假唱」；國台辦更在記者會做出「希望台灣演藝人員『樹立良好社會形象』」語焉不詳的回應。

台灣搖滾天團「五月天」。（資料照，相信音樂提供）

而中共所有不正常的升高態勢與「未審先判」，以及官員亦有所指的回答，如今看起來都有了合理解釋：根據《路透社》報導，五月天遭「查假唱」的折磨，正是因為中國國家廣電總局為影響台灣選民，尤其是年輕人，而施壓五月天需發表「台灣是中國的一部分」等親中言論。中共官員更公然稱「如果他們拒絕合作，那就必須付出代價！」。

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「五月天事件」在選前十幾天爆發，完全就是2016年「周子瑜事件」翻版，更是「中共施壓台灣藝人政治表態」的「2.0版」。當初的周子瑜只因為在節目中拿著國旗，就遭遇了一連串節目封殺、代言終止，甚至是逼迫其應聲明「認同一中原則、九二共識」的不公待遇。

儘管周子瑜被當作「台獨藝人」的理由非常牽強，但如今的五月天，中共甚至不需要編織任何的理由，就直接用「介選」為目的強迫其政治表態，否則就用「假唱」罪名栽贓，形同以五月天在中國市場每年高達上百億的收入，威脅其「挺一中」。不但罪名完全是「莫須有」，更是把信仰自由創作的藝人，當作中國古代宮廷的優伶般，肆意欺壓與利用。

不僅是五月天與周子瑜，過去包括蔡依林、田馥甄、徐佳瑩、張懸⋯⋯等藝人，都曾在中共極為牽強、甚至荒謬的理由下，被小粉紅大軍「出征」，冠上各種各樣的「台獨標籤」。對中共來說，只要是彰顯台灣作為一個主權獨立國家的存在，或是不願意配合中共宣傳「台灣是中國的一部分」、「九二共識」、「我愛祖國」，那就是「台獨」，除了大量來自中國民族主義的網路大軍攻擊，也可能面臨在中演出或代言事業的全面終止——

「五月天事件」更讓我們看到，你還可能因此遭到中共「國家機器」的迫害追殺，且如今，他們甚至不需要任何理由，只求能「介選成功」、推動台灣走向「一中」陷阱。

「假唱」的不是五月天，是中共每天掛在嘴邊的「兩岸一家親」與「關愛照顧台胞」論調。中共想逼信仰自由與多元的台灣樂團，在其歌詞裡填入格格不入的「九二共識」或「兩岸一中」，不但永遠不會得逞；相信台灣人也會再次用選票向中共證明：我們的字典沒有「投降屈從」、「走向專制中國」或「放棄民主自由」。如同五月天的歌詞所說「你相信什麼，你執著什麼，你就是什麼」。

（政治工作者）

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