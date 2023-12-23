自由開講》賴清德先生為何說其違建是合法房屋

許連景

新北市政府於112年12月1日發函稱該A屋目前為既存違建是正確的，因為A屋係約於民國92年重建非翻修，因此為既存違建依規定予列管，基本上不會有拆除之問題，那賴先生為何說是合法之房屋？

本案實因民國70年2月15日，公告台北縣實施區域計畫法，就當時既有供人居住之建物，依土地使用管制規則之規定，於山坡地範圍外之農業區者，變更編定為甲種建築用地；於山坡地保育區、風景區及山坡地範圍內之農業區者，變更編定為丙種建築用地，因當時之政策對於山坡地保育區範圍內之礦區，土地上既有合法供人居住之建物，並未允許予以分割編為丙種建築用地，112年9月15日經濟部發布新聞指稱：現勘地點依照圖資顯示，應位於「萬里六坑煤礦」舊礦區，查詢該礦區原有的煤礦採礦權，已在民國77年1月16日撤銷。會勘代表告知，該地區已無現存的礦業權以及礦業法所定義的礦業用地」，但土地登記簿仍為礦業用地之矛盾，至今已30多年，由於礦工為相當弱勢之團體，政府於民國70年未編為丙種建築用地，嚴重違反居住正義，為政府第一次失職，民國77年已無礦業用地又未重新檢討，就該錯誤之土地予以分割，編為丙種建築用地，為第二次失職。

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賴清德老家屬程序上之形式違建，但就法效而言，其為實質之合法房屋，為居住正義，政府有責任早日予以補正，這也是難得所有政黨的共識。（本報資料照）

由上所述，新北市政府於112年12年1日發函稱該A屋是違建，係指程序形式上之違建，而此程序卻有錯誤之瑕疵，而此錯誤是政府之失職，因此就法理而言，該A屋要非政府之失職，其92年間其是可以合法申請重建，就現在而言，於政府能將全國礦區相同之土地分割更正為丙種建築用地，則所有礦區土地上之房屋，就有機會補請建築執照而合法。

綜上所述，本案A屋市府之認定係指程序上之形式違建，但就法效而言，其為實質之合法房屋，即為賴先生稱其為合法房屋，為居住正義，政府有責任早日予以補正，這也是難得所有政黨的共識，而今賴先生宣布要將A屋辦理公益信託，即將A屋之所有權移轉予公益團體，做為礦工生活紀念館，不但能保住實質之合法房屋不用拆，亦使大家能了解礦工對台灣經濟的卓越貢獻及悲歌，選舉不宜違背人性，當看電視多數的名嘴談到礦工之辛酸及災難多紅了眼眶，本人寫此評論亦不自禁多次拿紙拭淚，何況是賴先生年幼時，父親賴朝金於1960年1月8日在礦坑內工作，發生一氧化碳中毒身亡，享年33歲。賴先生談起此事即掉淚，此乃人性之真情流露，大家應多包涵及體諒才符合人性，不宜嘲笑他愛哭如何承擔大任。

選舉應多談政見，不宜撕裂族群激發對立，要建立團結在民主自由之台灣，才足以對抗終日戰機繞台，口口聲聲要以武力消滅中華民國之中華人民共和國，最後祝天佑台灣。

（作者為桃園市第一地政士公會創會理事長）

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