說了一個謊就要用十個謊來圓。

全面真軍

柯文哲特種農地醜聞持續延燒，說了一個謊就要用十個謊來圓。但柯文哲顯然被殺得措手不及，連對口供都來不及，家人關於這土地的說法不但兜不攏且不合常理。

柯文哲說土地是四個台大學長找柯爸爸買，柯爸爸不是醫生，所以就用柯文哲的名字買。結果，柯文哲說不清楚為什麼只有醫生能買，又為什麼自己的台大學長要找他爸爸買。其後，被踢爆共有人是女性，柯文哲趕緊出來說因為醫生都很愛太太，所以除了自己之外，都是登記給太太持有（等等，這言下之意是…）。

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關於是否知悉農地當停車場用，柯文哲說自己都快忘記這塊地了，被報導後趕快派人去看，發現上面竟然有遊覽車。也就是第一時間，柯文哲是要主張他也是那時才知道農地被拿來當停車場非法營業。然而，當晚民眾黨拿出地價稅申報資料，說「收入」都有報地價稅，那不就又承認該農地有「收入」了。陳佩琪只好臉書發文，說土地的是都是長輩說了算，至於報稅還是公職人員財產申報，都是她自然人憑證插下去，反正資料跳出來有什麼就報什麼，他們做為晚輩，對於長輩管理的土地真的無法置喙。而柯媽媽則出來火上加油，說每月租金還有土地近年的漲幅「又沒賺多少」、「幹嘛怕人民太有錢」，等於是認了有收土地租金這回事。

柯文哲農地目前已經暫停開挖。新竹市政府這回沒找MLB土壤專家，第一時間跳出來護航說初步認定沒有發現事業廢棄物或營建廢棄物。（本報資料照）

為了止火，柯文哲一開始表示自己不會賴皮，該怎麼辦就怎麼辦。並說明是兩年前才開始經營停車場的，因此他願意捐出兩年租金收入所得，並補繳未申報的稅金，但旋即被航測圖打臉，該地從2008年就開始停放小客車，只是後來升級成遊覽車。柯陣營見情勢不對，趕緊讓黃珊珊出來主委加碼，說會捐出全部租金所得，並且會將土地處分給其他共有人，如果有買賣差價將全額捐出。

不只如此，為了展現阿北的魄力與公開透明。一早就就向各方宣布柯文哲的怪手已經要來剷地了，並且全程直播。正當戰國七雄開始要吹捧一番時，沒想到全程直播的畫面挖到傳說中的新竹大祕寶了。開挖處不到1公尺深，就有包括電纜、磚塊等廢棄物。柯陣營急忙撇清說那是前地主整地時留下的，與柯文哲等共有人無關。然而，新的航測圖又出來打臉。前地主整地賣給柯文哲等人後，其上鋪設的是水泥，停放小客車；該地於2019年再度整地將水泥刨除，變成現在停放遊覽車的瀝青地面。而專業人士指出，小客車與停車場的重量不同，要求地面的厚度也不同。若要停放遊覽車，地下填充至少需15公分厚，民間若有較不良的業者，也常使用廢棄物充當填充物。

慘了，這下阿北真的出事了。不管現在開挖出來的廢棄物到底是不是2019年整地填充的，但這也不重要了，因為柯文哲等共有人是最後開挖及鋪設的行為人，除了地面鋪設瀝青沒辦法推給前地主之外，連地下廢棄物都沒辦法證明是前地主不法傾倒掩埋了。為了避免繼續開挖到大秘寶，目前最新消息是柯文哲農地目前已經暫停開挖。新竹市政府這回沒找MLB土壤專家，第一時間跳出來護航說初步認定沒有發現事業廢棄物或營建廢棄物。

柯文哲信誓旦旦說要恢復農業使用，看來現在除了沒那麼簡單之外，還涉及諸多法律責任。

1. 柯文哲等共有人除了是鋪設瀝青的行為人之外，更又可能被認定為於土地上傾倒廢棄物的行為人，除非他們能舉證那是前地主所為，但這舉證難度不低。以廢棄物回填農地，依《廢棄物清理法》第46條得處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣1,500萬元以下罰金。柯文哲趕快想辦法證明現在開挖出的廢棄物是前地主時代就傾倒的吧。

2. 土地被傾倒廢棄物是否造成污染，如果確定土壤已有污染，主管機關應指定為土壤污染整治場址，屆時土地所有人有提出及執行污染整治計畫、污染改善計畫及實行復育措施之義務，要達到排除污染以及柯文哲所稱的「恢復農用」，可沒柯文哲嘴巴喊的那麼簡單，而且可能所費不貲。

柯文哲的特種農地爭議，已經說了數個謊，也幫自己挖了數個坑。新竹市政府應該秉公處理，還是高虹安會選擇幫柯文哲塗脂抹粉？新竹市是民眾黨執政縣市，如果沒有妥善調查，這樣的官官相護腥政治大家都應該看得見。

本文經授權轉載自【全面真軍】〈2019年整過地，柯文哲的大秘寶挖出來了〉

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