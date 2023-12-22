賴清德於政見發表會上，宣布將自己的老家公益信託，並反問侯友宜願不願意跟進捐出99戶文化大學宿舍，以及柯文哲願不願意捐出特種農地。這些議題當事人不願回應，也不可能跟進，就只能製造新的話提去壓過質疑與討論，這就是藍白兩黨及其網軍這幾年來一貫的招式。

全面真軍

總統大選依法須舉辦電視政見發表會，首場由民視轉播。而轉播當天，柯網軍們就開始在網路上帶風向，說三立故意不播完柯文哲廢話全文就進廣告，只留小框；侯友宜陣營也跟著說，侯友宜的部分有有幾分鐘是用小框呈現，痛批三立違法，NCC應該介入裁罰。 隔日，柯陣營又找到夭飽吵的新議題，指控民視在Youtube「民視快新聞」的全程直播中，故意剪掉柯文哲的片段44秒鐘，並為了這「消失的44秒」大張旗鼓召開國際記者會，由戰狼姐姐擔任主持，媒體專家黃國昌擔任主攻手，英文比中文好的吳欣盈擔任英文翻譯。

柯陣營指控民視在Youtube「民視快新聞」的全程直播中，故意剪掉柯文哲的片段44秒鐘，並為了這「消失的44秒」大張旗鼓召開國際記者會。（本報資料照）

結果在媒體提問環節，民視經理直接在現場說明，表示無論是送中選會的訊號、電視轉播、FB上的直播都是完整的，根本沒有刻意在YT上刻意剪輯44秒的動機與必要性。工程部門在內部釐清時，認為這是YT端的技術問題，請民眾黨那些曾在媒體任職的前媒體人們「己所不欲，勿施於人」，不應無端指控。發言結束後，戰神國昌老師再度變成了怯戰神，完全不敢針對民視經理的話做回應，只是低聲說無論如何少44秒是客觀事實。至於戰狼姐姐則向國昌老師示範什麼才叫做戰力，拿到麥克風就先嗆說這是我們民眾堂的場子，沒有先聯絡就自己進來要澄清很沒有禮貌。一場國際記者會瞬間翻船成為國際笑柄，但其實可能也沒那麼嚴重，因為看來根本沒有國際媒體報導關心此事，可能晚點看看央視或是中評社會不會報導。

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民視經理解釋後，民眾堂支持者們還是不死心，在網路上一邊罵他不應該鬧場，一邊說YT這麼大的平台根本不可能有錯，明明是民視自己的問題還怪YT。結果又慘遭網友拿出證據打臉，網友細心比對，電競遊戲LOL某場賽事轉播中，YT的影片對比Twitch有50秒消失，桃園領航猿 vs. 臺北富邦勇士的某場球賽，最後一節從倒數5分40秒跳到1分08秒，共計4分32秒消失，說明YT直播的存檔確實可能會出現這樣的技術問題。

實則，民視無線台的訊號源已經經過中選會確認根本沒有所謂「消失的44秒」，至於YT上直播則根本不受任何現有法規規管，NCC也不是YT的主管機關，就如同NCC管不到中天與KPTV一樣。結果民眾黨竟然因為民視的YT直播存檔，柯文哲廢話的部分少了44秒鐘，就召開國際記者會指控民視故意於公辦政見會對特定候選人剪輯。先姑且不論這很有可能是平台端的問題，請問一家商業電視台的網路影音平台就算真的少轉播或剪掉部分片段，究竟違反了什麼法律或新聞倫理？民眾黨的指控，又究竟有何依據？難道僅憑臆測就能無的放矢，甚至召開國際記者會？

至於民眾黨及國民黨指控三立新聞，於政見發表會當日直播節目中，刻意選在柯文哲及侯友宜發表時進廣告，只用小框呈現的做法違法，要求NCC及中選會嚴懲，更是不知所云。三立新聞並不是政見發表會的製播單位，該台只是轉播發表會內容做為新聞節目的素材，要如何呈現、於何時進廣告都沒有法律的限制，要看完整無廣告的直播，請看依法負製播及全程直播義務的無線台訊號。

而以上這些，在網路上洗版兩天，其實就是硬要胡亂帶風向的議題。賴清德於政見發表會上，宣布將自己的老家公益信託，並反問侯友宜願不願意跟進捐出99戶文化大學宿舍，以及柯文哲願不願意捐出特種農地。這些議題當事人不願回應，也不可能跟進，就只能製造新的話提去壓過質疑與討論，這就是藍白兩黨及其網軍這幾年來一貫的招式。說到最後，想必大家會問到底柯文哲那消失的44秒到底又開釋了什麼神諭？關於這點，其實民眾黨及其支持者完全沒有說，也一點也不關心，想必大概是「（咳嗽清痰），我跟你說是這樣啦，該怎麼辦就怎麼辦」之類的廢話吧，認真你就輸了。

本文經授權轉載自【全面真軍】〈貽笑大方的國際記者會，只為掩蓋特農炒地醜聞〉

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