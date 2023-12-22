自由開講》在野政黨表態親中只會助長中共專制氣焰

◎陳啟濃

美國國會通過「國防授權法」，以後將協助台灣培訓軍隊，共同抵禦中共可能的武力犯台。美國對中共的態度已然從「競爭」轉為「對抗」，美中合作從此成為歷史。台灣的在野政黨，卻紛紛喊出要「親美和中」，不僅假裝不想得罪美國，還妄想能跟中共好好談談。

美國2024年度《國防授權法案》，中港澳被視為「海外敵對勢力」，同時要追究香港官員觸犯反人類罪等罪行。圖為香港2019反送中運動期間，鎮暴警察在街頭大肆逮捕民眾。（路透社）

所謂的「親美和共」是一條走不通的道路，台灣想要在美中兩國之間都得利受惠，只會兩面不是人兩頭空。美國近來舉國上下覺醒要共同對抗中共，中共儼然成為美國的敵對政權，除了經濟考量，其實最根本的問題存在於生活型態、價值觀與政治態度的彼此衝突。

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除了在野政黨基於政治利益對中共抱持不實際的幻想，台灣有一部份人也是因為中共施予的小恩小惠，只看到中共提供編造出的美好假象，就誤以為中共統治下的中國也很現代化很進步，這樣的想法很愚昧，也會誤導台灣民眾做出正確的政治判斷與選擇。

對於中國的一切，中共都能編造虛假的事實，台灣人認識的中國，不要太相信自己眼睛所看到的。尤其是高效率的行政，都是壓榨人民產生的，硬體的先進現象，更是隱藏了財政虧空的危機。

一個會對自己同胞開槍的政府根本不值得信任，在野政黨還寄希望於中共的善意。一個移出人口比起移入多的國家，證明有能力的人都想成為他國人民，顯見中國人普遍對中共的唾棄，只是敢怒不敢言。

只要中共繼續在中國掌權，中國人苦難就不會消失，台灣朝野上下應該選擇「親美反共」，跟著世界民主國家陣營，共同對抗蠻橫專制的中共政權。台灣的任何政黨，只要跟中共眉來眼去的，都是心甘情願成為中共迫害中國人民掠奪世界資源的幫兇，不值得台灣人民信任。

（政治評論員）

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