自由開講》中國威脅下的全民國防兵役改革

◎Arthur Louis

去年12月，蔡總統宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，將義務役役期由四個月調整為一年，這項決定將於下個月的2024年1月1日起生效，引起了社會廣泛的關注。這項改革背後蘊含著對國家安全的深刻思考，以及對中國威脅的正視。

美台關係的轉變

臺灣在太平洋東擴地緣戰略的中心位置，以及在全球半導體供應鏈的核心地位，使得美國在拜登政府上任後轉變對臺灣的政策。過去的戰略模糊已經不再，美國通過一系列對臺友善的法案，如《國防授權法》、《臺灣旅行法》等，清晰表態支持臺灣。俄烏戰爭爆發後，臺灣安全引起美國高度的關注，進一步提升了臺美戰略的清晰度。

請繼續往下閱讀...

中國的挑戰與威脅

中國對臺海的軍事行動不斷升級，從繞臺巡航到侵擾我國防空識別區，再到軍事演習改變海峽中線概念。此舉引發國際關注，各盟友紛紛表態支持臺灣，並指出臺海兩岸可能成為全球焦點。中國的目的明確，即破壞我國的「三條線」：「海峽中線」、「領海線」和「能源生命線」，並在臺海建立「三個區」: 「封控區」、「禁飛禁航區」和「常態化戰巡區」。這不僅是對臺灣的嚴重威脅，也對整個區域安全構成了挑戰。

全民國防兵役改革的必要性

政府提出的「強化全民國防兵力結構調整方案」標誌著對中國威脅的正視，也是對國家安全的一項迫切回應。將義務役役期調整為一年，並強化志願役和義務役的訓練內容，使得「主戰部隊」和「守備部隊」的分工更加明確，以應對可能的軍事衝突。此舉同時也是對國軍現有狀況的反思，提高了整體訓練水準，確保在威脅下能夠有效應對。

兵役改革的實施與挑戰

政府在兵役改革中明確了培訓計劃，包括入伍基礎訓練、駐地訓練、專精訓練、兵科基地訓練和聯合演訓。其中，步槍兵實彈射擊次數不低於800發，也體現了對實戰技能的重視。然而，這也對國軍提出了一個巨大的挑戰：即如何確保這樣的訓練在實際應對中國威脅時發揮最大效益。

政府在兵役改革中明確了培訓計劃，包括入伍基礎訓練、駐地訓練、專精訓練、兵科基地訓練和聯合演訓。圖為台灣國軍9月在新竹的演習。（美聯社）

地緣政治戰略與國際合作

在地緣政治情勢的變化下，「自由民主陣營」與「極權專制陣營」之間的競爭激化；臺灣作為前沿地帶，必須謹慎考慮自身國家利益，並在國際博弈中找到最適合的定位。在中美戰略競合中，臺灣是否應該保持靈活的國家戰略思維，並加強與周邊國家的合作，是一個亟待解決的問題。

中美戰略競合與區域安全

中美戰略競合的核心在於亞太地區，而臺灣正處於這場博弈的前線。如何在中美之間取得平衡，既確保臺灣的主權安全，又避免成為利益角力的犧牲品，需要政府在外交層面的智慧與堅持。同時，加強與區域盟友的溝通協調，構建更緊密的安全合作體系，也是一個刻不容緩的課題。

結語

在這個多變的國際局勢下，臺灣的全民國防兵役改革顯得刻不容緩。這不僅是對中國威脅的回應，更是對國家安全的一場自我革命。政府提出的方案雖然面臨諸多挑戰，但也為我們走向更加安全、穩定的未來開辟了一條明確的道路。希望在全體國人的共同努力下，臺灣能夠迎來更為繁榮和安定的時代。

（軍事研究人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法