自由開講》挑戰國防安全的「馬文君時刻」

◎莊繼華

立法院外交及國防委員會於10月25日審查國防部預算，然而，國民黨立委馬文君的提案卻引發了極大的爭議。據統計，馬文君一人提出的刪減和凍結預算案多達121項，其中包括將潛艦國造預算凍結3億元，近期更又以「陸軍過太閒，還有空搞社團休閒」之荒謬理由，主張刪除「新式戰車軍購預算」，引起廣泛關注。

刺針飛彈、反裝甲飛彈全面凍結

馬文君不僅在潛艦國造及各項國防預算上積極杯葛，還與其他包含吳斯懷、廖婉汝等國民黨立委共同凍結多筆美方對台軍售案，包括刺針飛彈、反裝甲飛彈及方陣快砲，總金額達2.6億元。這種惡意的凍結不僅缺乏理由，更可能對我們的戰備和國防發展造成實質影響。

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潛艦國造背後的陰謀

而馬文君盡其爭議的根源是被指控是阻擋潛艦國造進程，其手法包括刪減、凍結國防預算、曝光機密事項、洩漏國防秘密；尤其在當前國家推動潛艦國造的重要階段，這樣的行為無疑是對國家安全的極大威脅。

圖為上月（25）日民進黨立委洪申翰（左起）、林靜儀、莊瑞雄及蔡培慧等人，在立法院舉行『馬文君、請退選』記者會。（資料照）

破壞台灣國防發展的長期計畫

馬文君近年來一再凍結國防預算，從2016年的第一階段合約到2022年的第二階段原型艦籌建，每年都以各種理由進行刪減或凍結，破壞了台灣國防的長期發展計畫。這種行為對於國防自主和軍事實力的提升造成極大阻礙。

馬文君的國防觀：「海底棺材」

而馬文君最為荒湯的舉動，莫過於稱潛艦為「海底棺材」，這種輕率、不負責任的言論讓人擔憂她是否真正理解國防的重要性？真正具備國防軍事素養？對於一位國防委員來說，這樣的說法無疑是對國軍的嚴重打擊，更是對士氣的摧毀。

面對「馬文君時刻」台灣人民的選擇是？

在當前國防威脅不斷加劇的時刻，我主張全力支持國防自主，潛艦國造。2024年的選舉，對台灣人民來說是一個挑戰國防安全的「馬文君時刻」，我們應該團結一心，捍衛家園，保護自由民主的台灣。馬文君的行動不僅是對軍備發展的障礙，更是對臺灣國防的背叛，讓我們團結在保衛國家的使命上，拒絕讓台灣的未來淪陷於這種短視近利的政治陰謀之中。

（軍事研究人員）

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