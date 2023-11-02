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自由開講》「黑箱」清算 民主自由 蕩然無存

2023/11/02 16:10

Nathan

回想四年前，百萬白衫軍齊步上街頭，他們信奉「民主自由」遵守「高度自治」生活在「一國兩制」之下，可換來的卻是中共說收緊就收緊的結果，「港版國安法」之下無一倖免！

近期美國喬治城大學亞洲法中心，在中共與港府聯手隱蔽事實資訊與封鎖學術自由之下，艱難整理提出《THE HONG KONG 2019 PROTEST MOVEMENT：A DATA ANALYSIS OF ARRESTS AND PROSECUTIONS》報告。報告發現，參與抗爭者恐被冠上莫須有之罪名，面臨的罪行種類超過百種，受懲之刑罰遠超國際和以往案例。港府最後僅存的良知，也在去年最後一次公開拘捕人數後徹底掩蓋。

抵抗專制的港人不斷在網路更新揭露，港警仍暗地對抗爭者進行拘捕，實際人數不斷增加。（彭博資料照）

抵抗專制的港人不斷在網路更新揭露，港警仍暗地對抗爭者進行拘捕，實際人數不斷增加。去年至今，港府檢控「金鐘衝突」、「理大衝突」、「元朗衝突」等多名抗議者，當中有被控「暴動罪」首次提堂的（第一庭），有「串謀顛覆國家政權罪」再訊的，還有首宗「輸入煽動刊物」罪判刑4個月的，這些受害者都是港府「冰封」起來不被更新的數字。

香港區旗的紅白色，象徵著「一國兩制，高度自治」，如今生長於香港的洋紫荊花卻被血濺紅，這也標誌兩地的和諧就此凋落。香港的經歷是習近平專制下犧牲的最後一塊自由之地，更是中共當局未來對台灣可能的手段，台灣應謹惕嚴防中共操作的「無煙硝戰場」，守護台灣得來不易的價值！

（博士生、兩岸研究工作）

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