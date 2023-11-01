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自由開講》理性平和的選舉資訊就在『乾淨世界』平台 ，「2024台灣大選」專區上線

2023/11/01 16:53

Nick Janicki

台灣即將於2024年1月迎來一次決定自己和下一代人命運的重要機會，結果也將決定未來的全球局勢。我們的選民投票時要做的不僅是擇下一任總統和立法委員，他們將幫助確定未來幾年台美中關係的方向。

乾淨世界官網首頁。（取自乾淨世界官網）

最終，當選的候選人將掌握決定台灣與中國關係軌跡的權力，不僅影響與中國的命運，也影響更廣泛的地區動態。

可以說，2024年的台灣總統大選全球矚目，尤其是在華人世界！台灣在1996年舉行第一次總統民選，將近30年的民主學習使得台灣選民的民主素養愈來愈成熟，厭倦於那些惡意攻訐、含沙射影，最終都成為羅生門的口水之爭，他們需要是更多理性、中立誠實反映候選人特質及理念的資訊內容，讓他們得以智慧地做出正確選擇。

『乾淨世界』平台的「 2024台灣大選」專區正好應運而生，以長短影片、圖文章社群貼文、標籤頁Podcast等多元內容，全部蒐齊於一處，獨樹一格的呈現給所有選民。

『乾淨世界』平台的「2024台灣大選」專區，以長短影片、圖文章社群貼文、標籤頁Podcast等多元內容，全部蒐齊於一處，獨樹一格的呈現給所有選民。（取自乾淨世界官網）

據「乾淨世界」媒體關係總監 Nick Janicki 表示，對於候選人而言，可以在不受干預的環境裡，向選民自由表達從政的理念與抱負，以及曾經運用自己的影響力對這塊土地做了什麼樣的貢獻，這些事情的社會價值與意義勝過選戰的口水與相互攻訐千萬倍！選民可以在大專區所提供資訊中，清楚的看到候選人是否真心實意在為國家社會付出、為民服務。選民對於支持的候選人，可以一鍵產出專屬QRcode，然後利用社群去廣傳，讓更多民意在寧靜中發揮大的影響力！這是平台無暴力理念的一大實踐。

Nick Janicki表示，為了改變當今良莠不齊、藏污納垢的網路世界，「提供一個在技術和內容上都乾淨的網路世界，讓家庭孩子都放心地在這裡瀏覽和享受。」

『乾淨世界 』（GanJing World）數位資訊平台於2022年7月成立，目前已是11個語種的綜合內容平台，總部位於美國紐約。 平台並以 「運用科技，回歸人與之間的傳統價值，恢復彼此信任建立更緊密家庭和社會關係，弘揚傳統價值 」為己任。最近在台灣推出的「善念點亮台灣」活動，得到社會各界及菁英的響應，也在國際間得到反響，現在美國也同步推出 KindnessisCool（善良很酷）活動。

乾淨世界官網 

乾淨世界2024台灣大選網頁

善念點亮台灣活動網頁

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