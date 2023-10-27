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自由開講》從羅威納犬攻擊事件，看中共的無能與失能

2023/10/27 10:39

◎王天宇

10月16日據中媒報導，四川成都一名2歲女童遭羅威納犬攻擊，造成腎臟破裂、腹腔積液以及多處撕裂傷，引發網友關注，有人認為應加強規範犬隻管理和飼主的肇責；激進人士則主張限養寵物犬，全面抓捕流浪動物，以杜絕後患。

羅威納犬示意圖。（美聯社）

事於至此，中共下達撲殺令並禁止人民飼養體高超過35公分的大型犬，網路上更傳出有寵物因體型超標，特警竟當主人面直接將其打死，畫面不寒而慄；然而舊音未落，10月18日晚間中國河南省鄭州市政府竟在網上直播「追殺」犬隻，在微博上引發熱議。中國境內一些愛狗人士們紛紛發起「可以不愛，但別傷害」的口號，希望引起中共關注卻反遭禁言處理。

在處置流浪動物上，我國提倡以「零撲殺」為主，透過絕育放生的方式來減輕流浪動物對環境帶來的負擔，且在民主國家中，通常貓與狗的地位比一般家禽高，相對「動物權」的概念也較被重視；反觀中共不僅連處置流浪動物的能力都無法依人道方式處理，竟還撒手讓公權力橫行街頭，以暴制暴，完全忽視人民感受。想必未來可預見的是，當人民出現反抗時，中共也會毫不猶豫，用非人道的方法處理，就如同現在下令撲殺流浪動物一樣，藐視生命，藐視人權；此外，從心理學角度分析，中國境內虐狗人士大量出現，意謂著中國人民的心理狀態異常，我們觀察中共近年來對於人民的治理方式就不難發現，中國人民經常處在壓抑痛苦的社會氛圍中無法發洩，久而久之就會產生「反社會人格」傾向，屆時中國內部一旦產生矛盾，將會為中共帶來毀滅性的打擊。

看似不起眼的意外事故，反而卻揭露出中共治理的無能與威權體制下殘忍嗜血的本性，此時此刻，生處在臺灣的我們更應該要珍惜眼下我們所擁有的「基本權利」，共同捍衛國家民主自由。

大學生

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