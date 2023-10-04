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胡，怎麼說》Linbay好油炮製綠恐假戲事件-卑鄙是卑鄙者的通行證！

胡文輝

胡文輝

2023/10/04 02:22

Linbay好油自導自演、和國民黨工共同演出假戲、炮製綠色恐怖事件，現在仍在延燒；7月則發生聯合報引用假文件「南海工作會議紀錄」，連續大幅報導誣指美國施壓台灣研製生物戰劑對付中國人。

這兩個事件，炒作者的作派都很中國特色，目的或結果都在傷台、亂台，都牽連或攸關到中國對台灣發動的訊息戰、認知戰，都有在野黨政媒嘴網在地協力者裡外相互呼應、全面炒作。兩事件令我聯想到的是兩個中國人的話。

1是北島的詩:卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘。

缺蛋臭雞蛋加綠色恐怖連串炒作下來，分分秒秒都在造假而敢公然大聲咆哮，卑鄙者大搖大擺逞威風，真是猖狂不可一世，攻倒陳吉仲、重傷民進黨政府，還反怪政府不准進口中國蛋，卻進口巴西蛋，卑鄙者大讚中國蛋是好蛋，巴西蛋是壞蛋，殊不知中國蛋因防疫問題不能進口，而巴西是農業大國，蛋類行銷多國，中國缺蛋時也會從巴西進口蛋品，平抑蛋價。

卑鄙者為何靠假訊息就可以通行無阻、大行其道?因為製造假消息的核心卑鄙者及附從者，都很中國，心態上莫名的有若遜清旗人貴族後代，都對台灣現狀的仇恨值很高、都對民進黨政府厭惡感很深。

2是魯迅的話:每一新制度，新學術，新名詞，傳入中國，便如落在黑色染缸，立刻烏黑一團，化為濟私助焰工具。

以上兩件事，都關係到言論自由、新聞自由，言論自由雖然中國自古亦有，但概念上和西方大不相同，新聞自由則是西方傳來的東西，不過，就如魯迅所說的傳入中國，便如落在黑色染缸，立刻烏黑一團，化為濟私助焰工具」，在中共一黨專制、習近平獨裁之下，言論自由、新聞自由何止烏黑，根本成了吃盡所有東西的黑洞。

在台灣，30多年來的民主化，愈遠離中國、愈接近民主自由的普世價值，民主、自由等制度都運作的愈來愈好；但是，當一些政黨、政客、媒體、嘴網等向中國傾斜時，一切都走樣走鐘歪七扭八了。不幸的是，在統治中國的中共政權介入操控之下，言論自由、新聞自由被「中國特色」嚴重汙染，不少媒體如落入赤黑染缸，假藉新聞自由做為反民主、反自由的工具，淪為專制政權侵略台灣、獨裁政權殘害人權的幫凶。

以「南海會議「那則假文件、假新聞為例，無論人、事、時、地、物、文件格式等等，沒有一樣可以通過新聞品質的檢視，唯一能在該媒體過關的，恐怕就是「懷疑美國、有利中國、不利台灣」吧!

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