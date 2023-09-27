法操》客人包包忘記拿，拿走裡面現金是竊盜還是侵占？

侵占罪與竊盜罪最大的差別是物品本身來源是否為合法所有，侵占罪常見的行為是「易持有為所有」，簡單來說就是行為人本來就持有該物品，但後來據為自己所有。而竊盜罪的行為則是行為人破壞被害人對物的所有、支配關係！

◎法操司想傳媒

近期有則報導指出，新竹市城隍廟旁名店「阿富魯肉飯」兩名員工情侶，發現客人用餐後沒帶走的包包，竟假裝丟進垃圾袋，然後拿到旁邊暗巷拿走2萬多元現金，經警方調閱監視錄影才東窗事發，法官審酌二人發現被害人遺留之皮包，竟沒想要送交警察機關處理，反而起意共同將皮包內之現金據為己有，顯然欠缺尊重他人財產觀念，最後依共同侵占離本人持有物罪，均處罰金3千元。

客人包包忘記拿，拿走裡面現金是竊盜還是侵占？（https://www.freepik.com/）

是「侵占」還是「竊盜」，認定標準在哪裡？

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侵占罪的法條規定在刑法第335條到338條之間，拿最常見的普通侵占罪與竊盜罪做比較，前者規定在第335條：「意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」；後者則是規定在第320條：「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。」



侵占罪與竊盜罪最大的差別是物品本身來源是否為合法所有，侵占罪常見的行為是「易持有為所有」，簡單來說就是行為人本來就持有該物品，但後來據為自己所有，例如甲跟乙借用Iphone手機一台，約定兩天後歸還，甲因為太喜歡這台手機於是就跟乙謊稱手機被偷走了，但事實上手機在甲那邊，或是甲因為要外出便把家中名畫託給乙保管，但事後乙發現名畫價值不斐於是藉故不將名畫歸還給甲。



從上述例子可以看出，行為人一開始都不是主動去破壞被害人對物的持有、支配關係，甚至可以說是被害人主動託付給行為人的，行為人而後將持有之物，據為己有。竊盜罪的行為則是行為人破壞被害人對物的所有、支配關係，例如甲看到乙桌上放著最新的Iphone手機，心生歹念就將乙的手機偷走，或是甲看到鄰居乙放置在外的腳踏車非常喜歡，沒有經過乙的同意就把腳踏車給順走，這些都可以稱為竊盜。



侵占脫離物罪是什麼？什麼是脫離物？



報導中所提到侵占離本人持有物罪，規定在刑法第337條：「意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處一萬五千元以下罰金。」



本條所規定的遺失物，指的是非在本人意思下而偶然脫離其持有之物；漂流物指的是隨水漂流，脫離本人持有之物，而其他離本人所持有之物指的是遺失物、漂流物以外，其他非基於本人意思而脫離本人持有之物，例如客人遺留在店裡的包包、超商店員多找的零錢等等。



報導中的店員不但沒有將客人遺留在店內的包包歸還，或是送到警察局請警察協助處理，而是將包包裡的現金據為己有，這不僅讓自己吃上罰金也毀了店家的名譽，得不償失。

本文經授權轉載自法操 客人包包忘記拿，拿走裡面現金是竊盜還是侵占？

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