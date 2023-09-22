自由開講》濫用語言暴力來公審霸凌？檢視李昂讓座爭議的根本性問題

◎張天泰

前日，71歲知名作家李昂發文批判捷運的年輕人不讓座，還被施以白眼，並點名台北市長蔣萬安詢問看法，並要他給個博愛座的使用方式，此舉掀起廣大網友論戰，李此次點名台北市長蔣萬安：「關於台北市捷運的博愛座，您有什麼看法？我希望你給我們一個博愛座的使用方式」，台北市議員詹為元也點出此政策議題的問題所在，詹指出「博愛座或許沒有相關規定法令，但它的存在確實形式上形成基本的約束。」

前日，71歲知名作家李昂（中）發文批判捷運的年輕人不讓座，還被施以白眼，並點名台北市長蔣萬安詢問看法，並要他給個博愛座的使用方式，此舉掀起廣大網友論戰。（報社合成／資料照）

筆者大約在十一年就發表《讓座：是發自內心的真誠表現》來討論台灣的讓座文化，當時引用了法國思想家盧梭（Jean-Jacques Rousseau）的思考，提出現盧梭在《科學與藝術的復興是否有助於敦風化俗》中的兩句話：「我們的風尚流行著一種邪惡而虛偽的一致性」，「裝飾對於德行也是同樣格格不入的，因為德行就是靈魂的力量與生氣」等教育思考，並希望台灣社會大眾能理解讓座是一種德行，是內在自發的一種實際表現，讓座行為如同是一種指引，一種邀約，是具備愛心之美，不應該是一昧地用公共輿論、道德教條等壓力來強制這樣的道德行為產生，甚至合理化進行不當公審和語言暴力霸凌。

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為什麼台灣讓座議題會一直在媒體出現的深層原因，針對這樣的現象，筆者想在這裡提出另一種視野，是針對台灣類似的文化現象不斷重複的根本原因，還有一個面向可以切入的是，台灣人隱而未現的但真實存在，不合己意，就可使用語言暴力來公審，或其他形式暴力攻擊的現象，這是一種威權人格心態的再現，也可能是造成台灣社會問題的根源。

現今台灣許多社會問題的根源是來自壓迫者／控制者的行為，以道德教條主義合理化，及不知道自己正成為壓迫者／控制者，過程中，會形成認為成為壓迫者／控制者是一種高人一等，能有優越感的優勢階級思想，同時進行不當網路公審和語言暴力的霸凌私刑，像是現今電影文化的殭屍病毒一樣，在我們的社會不斷傳播感染。

外國讓座文化風氣不盛，筆者多年前曾在澳洲布里斯本（Brisbane）的公車上，讓座給當地的澳洲阿媽，當地文化中年輕人認為我買了票，應當有坐座位的權利，所以會認為讓座是有點奇怪的行為，但筆者確認當時的澳洲阿媽的眼神中，有感受到我這個東方人所表現的善意，這樣的善意付諸行動就成為讓座的行為，一切就這麼自然，就算這位澳洲阿媽可能是第一次在澳洲被讓座，但她感受到那一種來自人性中無需言語的關心與愛心溫暖，讓座其實就是這麼自然而然的事，然而，台灣這種使用道德教條成為壓迫者，並進行網路公審和語言暴力霸凌的病症，有無解方，其實是有的，我們必須讓道德美甩開教條主義的束縛，恢復自動自發的人性美，也要讓在各種情境下的壓迫者／控制者與被壓迫者／被控制者，同時覺醒，並需團結站在一起，看到這樣思考和行為模式在自己身上發生的變化，要如何使自己再人性化，成為真正人性化的人。

（政治工作者、教育博士）

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