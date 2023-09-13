自由開講》以高虹安事件檢視民眾黨雙重標準的核心價值

李竹

高虹安自去年參選新竹市長後，遭爆料擔任立委期間，要求助理以浮報薪資、加班費之方式，繳回辦公室當作公積金，十一個月詐領金額超過六十萬元。所謂的「公積金」也並非完全作為辦公室使用，而是挪作私用—購買雙眼皮貼、洗頭等私人用品，助理甚至連辦公室聚餐，都需以公積金「湊整數」交給高虹安。

而高虹安上任新竹市長後亦是風波不斷，例如：乘百萬豪車出席活動、住5千萬豪宅等豪奢行徑。近日，更是遭「被辭職」的前文化局長錢康明指出新竹市長高虹安的「好朋友」干預新竹市政，私約市府一級主管、市長室主任、秘書們出去談事情。

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高虹安短短幾年的政治生涯，卻被爆出不斷地使用公權力，謀取私利。這似乎也違背了民眾黨「不為特定黨派、人物服務」的理念。（本報資料照）

「任重道遠」的路，是誰該「任重道遠」？

英國阿克頓爵士曾說：「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對地腐化」。高虹安自2020年擔任不分區立委時，就已經透過立委職務之便獲取利益，更何況是現今擔任能獲取更多資源、權力更大的新竹市長？

高虹安短短幾年的政治生涯，卻被爆出不斷地使用公權力，謀取私利。這似乎也違背了民眾黨「不為特定黨派、人物服務」的理念。

現在看到高虹安送給前文化局長錢康明刻有「任重道遠」的紀念擺件，顯然是十分諷刺。 民眾黨最終是多行不義必自斃 民眾黨主席柯文哲曾喊「清廉勤政愛鄉土」，口號不但抄襲民進黨，甚至無實質上作為。身為民眾黨籍的高虹安，一再違背民眾黨的核心價值，不但沒有遭受到任何處分，甚至在高虹安被依貪汙罪起訴之際，民眾黨黨主席柯文哲依然選擇支持、相信高虹安。

雙標的政黨、黨主席，無法以統一的標準看待事物；寬以律己、嚴以待人的處事方式，這樣的黨，核心價值究竟為何？相信高虹安事件只是冰山一角，埋藏在民眾黨所謂的「新政治」口號底下，還有許多未爆彈。如此雙標的政黨，不久後便會多行不義必自斃。

（臺北大學行政系碩士生）

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