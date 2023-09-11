自由開講》監獄熱況 獄政人員如在煉獄工作

◎巫馥彤

今年七月開始，中央氣象局連連發布高溫警報，夏天明顯比以往更加酷辣炙熱。走在路上，沒幾步便汗流浹背，讓人恨不得永遠躲在冷氣房，但作為獄政工作者的我們，還是得從涼爽舒適的家裡出門去監所上班——一個沒有冷氣、又擠又熱的地方。

每天，監所中的戒護人員須穿著不透氣的襯衫制服，腰間配帶著警棍、辣椒水等沉重的器械值勤，不停回走動數十趟。

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氣象站顯示氣溫38度，但工作時的體感溫度則飆得更高。汗水汩汩湧出，讓頭頂結成一搓搓一束束的髮絲；當汗水淌過額眉，得抬起手背擦掉它們，避免汗水刺痛雙眼。汗水順著下顎線條一路到脖頸、胸口、背，任意在身上伏流，浸濕藍色制服。高溫之下，全身浸在鹹汗中。

2023年7月，獄政工會調查全國矯正機關發現，93%的獄政人員在悶熱環境執行勤務，92%認為制服不利排汗且過於厚重，99%值勤降溫設備僅有一台微弱的電扇，風怎麼吹都是熱的；90%對目前工作環境降溫設備不滿意。

2023年7月，獄政工會調查全國矯正機關發現，93%的獄政人員在悶熱環境執行勤務，92%認為制服不利排汗且過於厚重，99%值勤降溫設備僅有一台微弱的電扇，風怎麼吹都是熱的；90%對目前工作環境降溫設備不滿意。圖為監獄示意圖。（中央社）

人體隨著身體核心溫度超過37度，出汗越來越多，失去大量的體液和鹽分後，就容易促發中暑、熱衰竭、熱痙攣、橫紋肌溶解，甚至死亡等熱傷害。長時間暴露在高溫下，也容易感到焦躁、頭暈疲倦、噁心嘔吐、手腳發麻及注意力下降等狀況，增加工安意外發生的風險，根據同項調查顯示，60%的獄政人員曾因工作患有一次以上的熱疾病，包含中暑、濕疹、熱痙攣甚至熱昏厥等。

同時，根據研究證實，高溫會加劇焦慮、憂鬱，並且熱指數與自傷、攻擊等衝突事件成正比，使得獄政人員和收容人情緒焦躁，造成監所與收容人關係更加緊繃。

為了減少獄政人員的工安意外，獄政工會提出以下三點訴求，一、建立溫度濕度監測統計數據；二、將現行制服替換成排汗、輕薄透氣材質的執勤衣服，三、加強通風降溫設施設備。矯正署應該正視第一線基層同仁心聲，積極看待極端氣候對矯正機關帶來的危害。

（獄政工會理事）

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