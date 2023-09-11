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健康醫療網》「液體OK繃」成分曝光！食藥署囑：1族群當心嚴重副作用

食藥署醫粧組科長林修德說明，因這類產品通常含有「樟腦」成分，所以蠶豆症患者應避免使用，否則可能引發急性溶血症，嚴重時可能會昏迷，甚至有生命危險。
健康醫療網

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2023/09/11 10:43

俗稱「液體OK繃」的液體絆創膏近年越來越常見，到底這是什麼產品？衛生福利部食品藥物管理署說明，液體OK繃由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，成分含有Pyroxyline（硝酸纖維素）、Benzyl alcohol（苯甲醇）及 Camphor（樟腦）等，提醒蠶豆症患者應避免使用，否則可能引發急性溶血症，嚴重時可能會昏迷，甚至有生命危險。

食藥署副署長陳惠芳說明，液體OK繃由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，用於覆蓋於皮膚傷口以提供外部保護。在醫療器材管理中屬於「J.5090 液體性繃帶」品項之醫療器材，因此於產品製造、輸入之前，需取得衛生福利部核發之醫療器材許可證，且需由具備醫療器材販賣業許可執照之業者販售。

液體OK繃由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，用於覆蓋於皮膚傷口以提供外部保護。（https://www.freepik.com/）

此類產品成分包含Pyroxyline（硝酸纖維素）、Benzyl alcohol（苯甲醇）及 Camphor（樟腦）等，利用苯甲醇及樟腦先於皮膚傷口表面微消毒，再藉由硝酸纖維素快速乾燥後，形成一層透明保護薄膜，進而免於水份或細菌的侵入及刺激，所以又稱為「液體OK繃」或「醫用三秒膠」。

適用／避免部位一次看

液體絆創膏依產品使用方式可分成塗抹式及噴霧式2大類，其使用目的皆為「保護」傷口。

♦ 適用部位：邊緣整齊之切割傷、手腳指間、指關節等不規則且較不易包紮的部位。

♦ 避免部位：大面積的傷口、大片擦傷；潰瘍、化膿、燙傷等之傷口；眼睛、鼻子周圍、黏膜及皮膚敏感部位。

食藥署醫粧組科長林修德說明，因這類產品通常含有「樟腦」成分，所以蠶豆症患者應避免使用，否則可能引發急性溶血症，嚴重時可能會昏迷，甚至有生命危險。

醫材安心三步驟

食藥署提醒，選購此類產品時，應依照「醫材安心三步驟」：

♦「一認」認識液體絆創膏是醫療器材

「二看」購買時要看外盒有無標示許可證字號

「三會用」使用前要詳閱說明書，才能正確使用。

如有需查詢醫療器材許可證產品相關資料，可至食藥署網站之許可證資料庫查詢（食藥署網站首頁>醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢作業），此外，若醫療器材引起之不良反應，請通報衛生福利部建置之全國藥物不良反應通報中心（藥物不良反應通報專線02-2396-0100）。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 「液體OK繃」成分曝光！食藥署囑：1族群當心嚴重副作用

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