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健康醫療網》Lulu偕友遊日遭海關扣留9小時！入境日本藥品規定一次看

民眾出國旅遊務必事先檢查護照是否過期，若攜帶藥物，最好帶著處方籤、保留完整包裝，以免藥物標示不清被海關查扣。
健康醫療網

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2023/09/08 10:38

女星Lulu（黃路梓茵）前陣子與好友飛往北海道遊玩，未料過程一波三折，不僅帶錯護照，其中2位友人過海關時更遭質疑攜帶非法物品，被帶入小房間扣留9小時才成功踏出機場！她將這段影片上傳到YouTube個人頻道，提醒民眾出國旅遊務必事先檢查護照是否過期，若攜帶藥物，最好帶著處方籤、保留完整包裝，以免藥物標示不清被海關查扣。

女星Lulu（黃路梓茵）前陣子與好友飛往北海道遊玩，未料過程一波三折，不僅帶錯護照，其中2位友人過海關時更遭質疑攜帶非法物品，被帶入小房間扣留9小時才成功踏出機場！（翻攝自YT）

攜帶蔓越莓錠、精油、聖木　緝毒犬嗅出異狀

Lulu在影片中提到，今年6月初和工作團隊到北海道旅遊，起飛前發現帶到舊護照，全員來不及搭上飛機，臨時改票得花15萬元。當抵達新千歲機場，眾人行李被緝毒犬嗅出異狀，一行人被帶去小房間扣留訊問，直到晚間11點多才釋放。

至於行李出了什麼問題？Lulu解釋，化妝師的行李中有過敏藥、減肥藥、美白蔓越莓錠、中藥粉（Lulu解釋由台灣合法有開處方簽的中藥診所開立的藥品），被海關一一嚴格審問用法及服用時間；另外經紀人Daniel因為帶了精油及聖木，被懷疑其中含有有毒物質，於是被扣留化驗。

海關扣留檢查藥物　脫光搜身才能上廁所

Lulu在影片中說明，經紀人Daniel一出來就忍不住落淚，「他說他沒事，海關人全程都很客氣地對他，只是在裡面做的事情完全像是犯人一樣，物品一個一個被攤開上在地上編號、保健食品一顆一顆擺出來、中間要去上廁所竟被要求外褲內褲都要脫掉、要彎下腰來讓他們檢查，還必須要有海關人員陪同去上廁所，尿完要檢查小便斗。」

一行人幾經折騰，在機場共滯留9小時才離開。但因為藥物有待化驗，暫時被扣留護照正本。Lulu提醒大家，如果有攜帶藥物，最好帶著處方籤，以及儘量保留完整包裝，不要另外分裝進夾鏈袋，標示不清的藥物容易會有問題，無法知道成分的液體，例如精油也儘量別帶。不過還是建議非必要的藥物就不要帶，以免被海關查扣。

完整影片看這裡

影片發表後引起熱論，網友認為：「臨時買機票大概是導火線」，「之前看discovery的邊境偵查節目，海關在查毒品和人口販賣大多靠的是事前的情報搜集，再來就是當天臨時買機票的人，可能就是因為臨時買機票，他們才更嚴格檢查，又剛好2位工作人員帶了不是很必須的東西和一堆藥」。

Lulu在臉書發文補充：「確實，萬一今天是有慢性病的長輩帶著隨身藥品被帶到小房間盤查，語言又不通的情況是會讓人緊張的，如果遇到了，就只要耐心等候，配合他們的調查就完全沒事了。」

日本海關公告　攜帶這些藥品入境要注意

根據日本海關網站資訊公告，入境旅客攜帶自用藥物相關規定如下：

♦ 醫藥品及醫藥部外品

外用藥品（不含毒藥、烈性藥品、處方藥、含片、栓劑）限制24個以內。

*外用藥：皮膚科用藥，如軟膏、滴眼液等。

*處方藥：需要醫生處方才能有效、安全使用的藥品。

♦ 強力藥物和處方藥

以1個月用量為限。

♦ 上述以外的藥品

以2個月用量為限。

如果自行使用對健康有害的藥品，無論數量多少，若無醫師處方，一般個人不得進口。此外，海外銷售的藥品中含有一些聲稱可以改善腦功能的成分，如果個人未經醫生處方或指導使用，可能會導致健康損害或濫用，若無醫師處方，一般個人不得進口。（但若是從海外入境的人，在日本逗留期間為了自己治療而攜帶的情況除外）

♦ 化妝品

限制24個。

♦ 醫療設備

１家用醫療設備（如家用按摩器、家用低頻治療儀）限制最小單位（1套）。不允許一般個人進口醫生用的醫療器械。

２一次性隱形眼鏡：以2個月用量為限。

清洗身體的肥皂、洗髮水、牙膏、染髮劑、沐浴劑等也屬於準藥品和化妝品。動物用藥也受《藥品和醫療器械法》監管。若需了解《藥品和醫療器械法》，請參閱下列網站

個人攜帶藥品

藥品進口手續Q&A

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 Lulu偕友遊日遭海關扣留9小時！入境日本藥品規定一次看

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