自由開講》新竹市副市長蔡麗清離職的三個意義

魯直

新竹市副市長蔡麗清，是政大法學碩士，高檢署檢察官出身，擔任高虹安八個月的副市長，即「被請辭」。

蔡麗清在高檢署風評不錯，來擔任高虹安的副市長，一般認為是為了高虹安浮報助理酬金及加班費被偵察，可以提供法律的協助，以及有助於對林智堅市府有關棒球場弊案的刑事移送。

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然而蔡麗清被請辭了，不是為了身體原因，或有更好的職務，也不是因為工作有什麼疏失。她的離職，有三個意義：

首先，蔡麗清是副市長，是高虹安在公務上最親近的人。然而高虹安以浮報助理酬金及加班費被檢察官提起公訴，蔡麗清無能在偵察中幫她脫罪，也無能在她被起訴後幫她在法律上作澄清，證明高虹安在貪凟部分，實在是罪證確鑿，法律人在法律上實在難以辯駁。高虹安訴諸政治被迫害，純是因為如果不如此，則在政治上必須主動辭職，以示負責，這是她無法忍受的。

新竹市副市長蔡麗清，是政大法學碩士，高檢署檢察官出身，擔任高虹安八個月的副市長，即「被請辭」。 （本報資料照）

其次，林智堅修復的棒球場，在林智堅任內並未作驗收，除非在投標採購時林智堅政府有違法問題，否則棒球場的疏失，高虹安新政府應依照合約要求廠商改善或賠償，甚至解約，而不是一直表演挖寶。如果因為高虹安政府一直表演挖寶，導致工程一再延誤，那會是高虹安政府的弊案，廠商甚至可以向高虹安市府要求賠償。

既然熟悉刑事實務的蔡麗清無法提出林智堅的刑事違法事證，將案子移送檢察署，就證明高虹安只是在作秀。就像她的師父柯文哲的五大弊案一樣，最後是五大「閉案」。

三、蔡麗清不是高虹安親密心腹，而是客卿地位。蔡麗清的被請辭，是證明高虹安對自己的貪凟案的審判已不具信心，擔心一審被判有罪，而由副市長代理市長，她無法私自掌控新竹市政府。蔡麗清的被請辭，正是高虹安對自己未來的不安。

（作者為自由業、業餘政治評論者）

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