天將奔烈》一次「強化信賴」的完美出訪

對於副總統賴清德此次出訪的評價，國民黨立委陳以信批評的「過度低調」，尤其站在美方立場，恐怕就是對此行的最高的嘉許。

羅承宗／南臺科技大學財經法律研究所特聘教授兼所長

副總統賴清德以特使身分出訪巴拉圭，並先後過境美國紐約與舊金山，本月十八日（五）完滿結束行程返台。自巴拉圭回程時抵達舊金山，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格、駐美代表蕭美琴都親自登機迎接，完全打臉在野黨散播美方接待規格不如以往的謠言。

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國民黨立委陳以信對於此行以「過度低調」予以評價。其發言本意雖在貶抑批評，卻又恰好且精準地反映了台美關係裡務實外交最細膩的一個領域：信賴關係。

副總統賴清德以特使身分出訪巴拉圭，並先後過境美國紐約與舊金山，自巴拉圭回程時抵達舊金山，AIT主席羅森柏格、駐美代表蕭美琴都親自登機迎接，打臉在野黨散播美方接待規格不如以往的謠言。（REUTERS）

如所周知，國際外交是充滿智慧機鋒的統治行為領域，倘若處理得宜，則兩國關係長久維繫；一旦魯莽行事破壞信任，則後果不堪設想。 回顧民眾黨主席柯文哲訪日失言事件，就是一個不忍卒睹的經典外交災難。當時柯文哲受訪時宣稱六月初遇到自民黨幹事長，對方告訴他，「台灣沒有辦法參加CPTPP，不可能，台灣要死那個心」等語，引發軒然大波。後來駐日代表謝長廷旋即駁斥，指出當時代表處洽排對象裡，並無自民黨幹事長茂木敏充在內。其後民眾黨聲明稱柯見到的是「自民黨參議院幹事長」世耕弘成等語。

在這裡退萬步言，姑且勿論柯文哲因不熟稔外交而把「自民黨幹事長」與「自民黨參議院幹事長」混淆而不自知，但是在將外交場合私下談話直接公諸媒體，是難以理解的低級錯誤。

這也莫怪謝長廷在事後的五點聲明提到「…如係朋友間的私下或酒後談話，不管是大臣或黨的高層，都不宜公開引用來選舉造勢，這會破壞彼此的信賴關係..」。坦白說，這句話相當善意，也充分蘊藏了老外交官的智慧。只是民眾黨發展到現在，或許柯文哲再也聽不進去這類的刺耳忠言了吧。

總之，柯文哲在國際場合上「喧嘩上等，夜露死苦」式的爆走舉動，大抵是網紅經濟下拼流量、賺點擊思維下的產物罷了，跟國家治理下的外交行為，謬以千里矣。

文末，再次回到對於副總統賴清德此次出訪的評價，國民黨立委陳以信批評的「過度低調」，尤其站在美方立場，恐怕就是對此行的最高的嘉許。

一場重視長期累積信任關係的低調出訪，一方面既可持續拓展臺灣的國際能見度，另一方面卻也不給境外敵對勢力過多挑釁的藉口。台美間的信賴關係就在賴清德此行「no surprise」原則而繼續強化信賴、深化兩國情誼。

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